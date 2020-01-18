18.01.2020 15:35

В ближнем пригороде Харькова полиция изъяла около полкилограмма наркорастений (ФОТО)

Обнаружили запрещенные вещества сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области в ходе санкционированного обыска дома 53-летнего жителя поселка Рогань.



://hk.npu.gov.ua

Обыск проводился 17 января в рамках уголовного производства. Правоохранители обнаружили и изъяли около 500 граммов каннабиса частично в измельченном виде и частично в виде высушенных листьев.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается цель хранения наркотического средства и преступные связи мужчины.