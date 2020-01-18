В ближнем пригороде Харькова полиция изъяла около полкилограмма наркорастений (ФОТО)

Обнаружили запрещенные вещества сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области в ходе санкционированного обыска дома 53-летнего жителя поселка Рогань.
Обыск проводился 17 января в рамках уголовного производства. Правоохранители обнаружили и изъяли около 500 граммов каннабиса частично в измельченном виде и частично в виде высушенных листьев.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
В настоящее время устанавливается цель хранения наркотического средства и преступные связи мужчины.
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Крещенских морозов синоптики не обещают: будет тепло, временами туманно, временами солнечно.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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давл.:
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