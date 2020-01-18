Главная Новости Криминал и происшествия В ближнем пригороде Харькова полиция изъяла около полкилограмма наркорастений (ФОТО)
18.01.2020  15:35   

В ближнем пригороде Харькова полиция изъяла около полкилограмма наркорастений (ФОТО)

Обнаружили запрещенные вещества сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области в ходе санкционированного обыска дома 53-летнего жителя поселка Рогань.


://hk.npu.gov.ua

Обыск проводился 17 января в рамках уголовного производства. Правоохранители обнаружили и изъяли около 500 граммов каннабиса частично в измельченном виде и частично в виде высушенных листьев.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается цель хранения наркотического средства и преступные связи мужчины.

 

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, пригород, конопля, марихуана
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
18.01 Криминал и происшествия Полицейские Харькова изъяли у мужчины посылку с наркосредств (ФОТО) 15.01 Криминал и происшествия Забирал на почте наркоту: сбытчика поймали на горячем (ФОТО) 15.01 Криминал и происшествия На Холодной горе поймали наркозакладчика (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 