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19.01.2020  12:50   

«Променанд» мимо Парка Горького закончился парковкой в дерево и травмами

В результате ДТП пострадали и внедорожник и водитель.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 18 января около 23:30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Динамовской.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в дерево.

Водителя госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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