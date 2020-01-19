«Променанд» мимо Парка Горького закончился парковкой в дерево и травмами

В результате ДТП пострадали и внедорожник и водитель.
По данным полиции, 18 января около 23:30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Динамовской.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в дерево.
Водителя госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Чувства способны захватывать внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Местами туман.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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