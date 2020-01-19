19.01.2020 12:50

«Променанд» мимо Парка Горького закончился парковкой в дерево и травмами

В результате ДТП пострадали и внедорожник и водитель.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 18 января около 23:30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Динамовской.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и врезался в дерево.

Водителя госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.