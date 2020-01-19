Главная Новости Криминал и происшествия В крещениский соыельник на дороге перевернулся микроавтобус: врачи осмотрели восемь пострадавших
19.01.2020  15:30   

В крещениский соыельник на дороге перевернулся микроавтобус: врачи осмотрели восемь пострадавших

На помощь пострадавшим приезжали медики сразу из двух соседних областей - о происшествии сообщили в КУОЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».


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По данным учреждения, около 1:40 19 января днепропетровские врачи получили сообщение о ДТП на трассе М-18 Днепр-Красноград возле поселка Копанка Харьковской области. На место направили бригаду скорой помощи и передали вызов харьковским врачам.

"В помощь бригаде Днепра отправили харьковскую бригаду. На месте бригада выяснила, что водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и перевернулся", - говорится в сообщении.

Врачи осмотрели восемь пострадавших, двое из которых были госпитализированы в Красноградскую районную больницу.

Источник:   КУОЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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