Полицейские прекратили деятельность очередных нелегальных игровых залов

Пару харьковских нелегальных игровых клубов разоблачили украинские правоохранители за 18 января, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"В течение 18 января полицейские пресекли деятельность шести интерактивных клубов: два - в Харькове и четырех - в Днепре. Во время обысков изъято 147 единиц игрового оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, достигает 300 000 гривен", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что мобильные группы круглосуточно проверяют информацию о функционировании таких заведений.
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