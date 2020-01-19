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19.01.2020  17:27   

Полицейские прекратили деятельность очередных нелегальных игровых залов

Пару харьковских нелегальных игровых клубов разоблачили украинские правоохранители за 18 января, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.


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"В течение 18 января полицейские пресекли деятельность шести интерактивных клубов: два - в Харькове и четырех - в Днепре. Во время обысков изъято 147 единиц игрового оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, достигает 300 000 гривен", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мобильные группы круглосуточно проверяют информацию о функционировании таких заведений.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  игровые, развод, харьков, лотерея, казино
 
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