Оградительный забор прервал полет Porsche по центру Харькова (ФОТО)

Авария произошла 19 января около половины второго ночи на площади Павловской 1/3.
По предварительной информации, водитель автомобиля Porsche не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на забор.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Porsche патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал будет передано в суд.
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