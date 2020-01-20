20.01.2020 08:54

Оградительный забор прервал полет Porsche по центру Харькова (ФОТО)

Авария произошла 19 января около половины второго ночи на площади Павловской 1/3.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Porsche не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на забор.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Porsche патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал будет передано в суд.