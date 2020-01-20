Главная Новости Криминал и происшествия Оградительный забор прервал полет Porsche по центру Харькова (ФОТО)
20.01.2020  08:54   

Оградительный забор прервал полет Porsche по центру Харькова (ФОТО)

Авария произошла 19 января около половины второго ночи на площади Павловской 1/3.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Porsche не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на забор.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Porsche патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал будет передано в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
19.01 Криминал и происшествия В крещениский соыельник на дороге перевернулся микроавтобус: врачи осмотрели восемь пострадавших 19.01 Криминал и происшествия «Променанд» мимо Парка Горького закончился парковкой в дерево и травмами 18.01 Криминал и происшествия В Харькове под колесами автомобиля погибла женщина
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 