Какие взятки предлагают патрульным, рассказали в полиции

Два факта неправомерной выгоды зафиксировали днем 19 января харьковские патрульные.
В первом случае за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Toyota Corolla.
Водителю было сообщено, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы по части 2 статьи 122 КоАП. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме двести гривен.
Второй случай произошел на улице Евгения Котляра: патрульные обнаружили автомобиль Daewoo Sens, водитель которого также нарушил ПДД Украины.
Водитель с целью избежания административной ответственности предложил патрульным неправомерную выгоду в сумме двести гривен.
На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу граждане не реагировали, поэтому нарушители были задержаны, а на места и вызвана следственно-оперативные группы.
В действиях мужчин усматривается уголовная ответственность за ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
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В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков осадков. Местами гололед.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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