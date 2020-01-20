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20.01.2020  09:02   

Какие взятки предлагают патрульным, рассказали в полиции

Два факта неправомерной выгоды зафиксировали днем 19 января ​​харьковские патрульные.


// Патрульная полиция

В первом случае ​​за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Toyota Corolla.

Водителю было сообщено, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы по части 2 статьи 122 КоАП. После чего мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме двести гривен.

Второй случай произошел ​​на улице Евгения Котляра: патрульные обнаружили автомобиль Daewoo Sens, водитель которого также нарушил ПДД Украины.

Водитель с целью избежания административной ответственности предложил патрульным неправомерную выгоду в сумме двести гривен.

На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу граждане не реагировали, поэтому нарушители были задержаны, а на места и вызвана следственно-оперативные группы.

В действиях мужчин усматривается уголовная ответственность за ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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