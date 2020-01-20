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20.01.2020  09:40   

Агрессивный водитель сломал патрульному палец

Водителю грозит уголовная ответственность за насилие в отношении работника правоохранительного органа.


// Патрульная полиция

Днем 18 января ​​патрульные остановили автомобиль ВАЗ за нарушение ПДД: водитель во время движения разговаривал по мобильному.

Мужчина начал провоцировать конфликт: нецензурно выражался в сторону патрульных, хватал за форменную одежду. Этого дебоширу показалось мало, он резко схватил за руку полицейского и пытался ее выкрутить.

Патрульного госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом закрытый перелом пальца руки.

Водителю грозит уголовная ответственность за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  полиция, харьков
 
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