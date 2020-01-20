20.01.2020 09:40

Агрессивный водитель сломал патрульному палец

Водителю грозит уголовная ответственность за насилие в отношении работника правоохранительного органа.



// Патрульная полиция

Днем 18 января ​​патрульные остановили автомобиль ВАЗ за нарушение ПДД: водитель во время движения разговаривал по мобильному.



Мужчина начал провоцировать конфликт: нецензурно выражался в сторону патрульных, хватал за форменную одежду. Этого дебоширу показалось мало, он резко схватил за руку полицейского и пытался ее выкрутить.



Патрульного госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом закрытый перелом пальца руки.



Водителю грозит уголовная ответственность за насилие в отношении работника правоохранительного органа.