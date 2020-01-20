Агрессивный водитель сломал патрульному палец

Водителю грозит уголовная ответственность за насилие в отношении работника правоохранительного органа.
Днем 18 января патрульные остановили автомобиль ВАЗ за нарушение ПДД: водитель во время движения разговаривал по мобильному.
Мужчина начал провоцировать конфликт: нецензурно выражался в сторону патрульных, хватал за форменную одежду. Этого дебоширу показалось мало, он резко схватил за руку полицейского и пытался ее выкрутить.
Патрульного госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом закрытый перелом пальца руки.
Водителю грозит уголовная ответственность за насилие в отношении работника правоохранительного органа.
Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков осадков. Местами гололед.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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