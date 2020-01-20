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20.01.2020  10:20   

Возле границы с Россией сбили насмерть пешехода

Авари\ произошла вечером 19 января.


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Возле села Тополи, на дороге Двуречное - Пески, 19 января в 21:15 водитель автомобиля «Subaru» сбил неизвестного мужчину, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

Прохожий погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

На вид погибшему 35-40 лет.

Причины происшествия выясняются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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