Возле границы с Россией сбили насмерть пешехода

Авари\ произошла вечером 19 января.
Возле села Тополи, на дороге Двуречное - Пески, 19 января в 21:15 водитель автомобиля «Subaru» сбил неизвестного мужчину, сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
Прохожий погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.
На вид погибшему 35-40 лет.
Причины происшествия выясняются.
Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков осадков. Местами гололед.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: