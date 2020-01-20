Главная Новости Криминал и происшествия Харьковский таможенник попался на долларовом взятки в поезде (ФОТО)
20.01.2020  13:03   

Харьковский таможенник попался на долларовом взятки в поезде (ФОТО)

Таможенник был пойман на взятке в поезде, который следовал с малой Родины украинского Президента в Россию


://khar.gp.gov.ua/

По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, правоохранители сообщили о подозрении инспектору таможенного поста в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Установлено, что 19 января главный государственный инспектор таможенного поста "Харьков-железнодорожный" в поезде Кривой Рог-Москва на железнодорожном вокзале "Харьков-пассажирский" получил 500 долларов за несоставление административного протокола о нарушении порядка прохождения таможенного контроля. В тот же день мужчину задержали в порядке ст. 208 УК Украины.

20 января таможеннику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании таможеннику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

 

 

Источник:   Пресс служба Прокуратуры в Харьковской области
 Тэги:  взятка, таможня, харьков, доллар, поезд, прокуратура
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
20.01 Криминал и происшествия Пограничники Харьковского отряда обнаружили взяточника, который находился в розыске 20.01 Криминал и происшествия Какие взятки предлагают патрульным, рассказали в полиции 14.01 Криминал и происшествия Руководитель областного города попался на взятке
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 