Харьковский таможенник попался на долларовом взятки в поезде (ФОТО)

Таможенник был пойман на взятке в поезде, который следовал с малой Родины украинского Президента в Россию
По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, правоохранители сообщили о подозрении инспектору таможенного поста в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Установлено, что 19 января главный государственный инспектор таможенного поста "Харьков-железнодорожный" в поезде Кривой Рог-Москва на железнодорожном вокзале "Харьков-пассажирский" получил 500 долларов за несоставление административного протокола о нарушении порядка прохождения таможенного контроля. В тот же день мужчину задержали в порядке ст. 208 УК Украины.
20 января таможеннику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании таможеннику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
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