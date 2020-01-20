ДТП на Салтовке: не поделили улицу и остановили движение (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи, возле метро Студенческая - ДТП.
Здесь две легуовушки сталкнуоись на трамвайных путя.
В результате - остановлено движение электротранспорта.
Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков осадков. Местами гололед.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: