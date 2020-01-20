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20.01.2020  13:18   

ДТП на Салтовке: не поделили улицу и остановили движение (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me/c

Как информируют пользователи, возле метро Студенческая - ДТП.

Здесь две легуовушки сталкнуоись на трамвайных путя.

В результате -  остановлено движение электротранспорта.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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