ДТП: американец вылетел с трассы (ВИДЕО)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, под Харьковом произошло ДТП.
Авария случилась под Великим Бурлуком.
Здесь Chevrolet слетел с трассы.
Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков осадков. Местами гололед.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: