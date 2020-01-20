Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: американец вылетел с трассы (ВИДЕО)
20.01.2020  13:44   

ДТП: американец вылетел с трассы (ВИДЕО)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, под Харьковом произошло ДТП. 

Авария случилась под Великим Бурлуком.

Здесь Chevrolet слетел с трассы. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, вылетел с трассы
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
20.01 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: не поделили улицу и остановили движение (ФОТО) 20.01 Криминал и происшествия Возле границы с Россией сбили насмерть пешехода 20.01 Криминал и происшествия Оградительный забор прервал полет Porsche по центру Харькова (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 