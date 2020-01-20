Главная Новости Криминал и происшествия Вечерний сеанс сорвал пожар в котельной кинотеатра (ФОТО)
20.01.2020  14:07   

Вечерний сеанс сорвал пожар в котельной кинотеатра (ФОТО)

Около половины девятого вечера 19 января возник пожар в котельной киноцентра «Спутник» в городе Мерефе.


// ГСЧС

Когда к месту вызова прибыли спасатели 49-й Государственной пожарно-спасательной части, в помещениях кинотеатра находились 16 человек обслуживающего персонала. Спасатели объявили срочную эвакуацию и вывели людей на воздух.

Котельная находилась в подвале заведения, имела отдельный вход и железобетонное перекрытие. Поэтому продукты горения внутрь его помещений не попадали. Во время разведки звеном газодымозащитной службы установлено, что у металлического котла и на нем горят дрова на площади 7 кв.м.

Подав 2 пожарных ствола на тушение огня, в 20:59 спасатели локализовали его и в 21:37 полностью потушили. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара пока выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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