Вечерний сеанс сорвал пожар в котельной кинотеатра (ФОТО)

Около половины девятого вечера 19 января возник пожар в котельной киноцентра «Спутник» в городе Мерефе.
Когда к месту вызова прибыли спасатели 49-й Государственной пожарно-спасательной части, в помещениях кинотеатра находились 16 человек обслуживающего персонала. Спасатели объявили срочную эвакуацию и вывели людей на воздух.
Котельная находилась в подвале заведения, имела отдельный вход и железобетонное перекрытие. Поэтому продукты горения внутрь его помещений не попадали. Во время разведки звеном газодымозащитной службы установлено, что у металлического котла и на нем горят дрова на площади 7 кв.м.
Подав 2 пожарных ствола на тушение огня, в 20:59 спасатели локализовали его и в 21:37 полностью потушили. Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара пока выясняется.
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