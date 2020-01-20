Главная Новости Криминал и происшествия Хитрый фермер может лишиться земельного участка в 4 миллиона гривен
20.01.2020  15:11   

Хитрый фермер может лишиться земельного участка в 4 миллиона гривен

Мужчина в обход торгов арендовал земельный участок.


//arma.ks.ua
Харьковская местная прокуратура №6 направила в Харьковский районный суд области исковое заявление о возврате из незаконного аренды в собственность государства земли стоимостью более 4 млн грн.
 
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, в 2015 году приказами Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области физическому лицу, с целью ведения фермерского хозяйства, переданы в аренду два земельных участка площадью 24 га и 10 га за пределами населенного пункта на территории Харьковского района.
 
Однако земельный участок площадью 10 га был передан без проведения предусмотренных действующим законодательством торгов.
 
Законодательством предусмотрена возможность получения в аренду с целью ведения фермерского хозяйства одним лицом земельного участка без участия в торгах только один раз.
 
Указанное право реализовано фермером при получении земельного участка площадью 24 га.
 
Оценочная стоимость земельного участка, которым незаконно пользуется фермер, составляет более 4 млн. грн.
 
С целью возвращения 10 га земли государству прокуратура обратилась в суд с требованиями о признании приказа незаконным, признании договора аренды недействительным, отмене его государственной регистрации и возвращения земельного участка в ведение государства.
 
Сейчас иск находится на рассмотрении.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
17.01 Криминал и происшествия Хитрые дельцы заплатят почти миллион гривен государству 16.01 Криминал и происшествия Телефонный мошенник представился врачом и вымогал деньги у пенсионерки (ФОТО) 13.01 Криминал и происшествия Растрата в 700 тысяч: чиновник предстанет перед судом
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 