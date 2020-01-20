20.01.2020 15:11

Хитрый фермер может лишиться земельного участка в 4 миллиона гривен

Мужчина в обход торгов арендовал земельный участок.



//arma.ks.ua

Харьковская местная прокуратура №6 направила в Харьковский районный суд области исковое заявление о возврате из незаконного аренды в собственность государства земли стоимостью более 4 млн грн.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, в 2015 году приказами Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области физическому лицу, с целью ведения фермерского хозяйства, переданы в аренду два земельных участка площадью 24 га и 10 га за пределами населенного пункта на территории Харьковского района.

Однако земельный участок площадью 10 га был передан без проведения предусмотренных действующим законодательством торгов.

Законодательством предусмотрена возможность получения в аренду с целью ведения фермерского хозяйства одним лицом земельного участка без участия в торгах только один раз.

Указанное право реализовано фермером при получении земельного участка площадью 24 га.

Оценочная стоимость земельного участка, которым незаконно пользуется фермер, составляет более 4 млн. грн.

С целью возвращения 10 га земли государству прокуратура обратилась в суд с требованиями о признании приказа незаконным, признании договора аренды недействительным, отмене его государственной регистрации и возвращения земельного участка в ведение государства.

Сейчас иск находится на рассмотрении.