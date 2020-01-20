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20.01.2020  15:30   

В приграничном селе сбит неизвестный мужчина: подробности от полиции (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 января около 21:00 на автодороге возле села Тополи Двуречанского района.


// Нацполиция

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Subaru» выехал на встречную полосу движения, где допустил наезд на неустановленного пешехода, который находился на обочине дороги. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Сейчас полицейскими принимаются меры по установлению личности погибшего и всех обстоятельств ДТП.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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