Мужчина из-за долга забил своего знакомого до смерти (ФОТО)

Злоумышленником оказался 43-летний житель города Изюма.
18 января около 8:00 в районную полицию поступило сообщение об обнаружении тела гражданина без признаков жизни в квартире по месту жительства.
Правоохранит ели оперативно установили личность мужчины, причастного к совершению преступления и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как выяснилось, накануне гибели между 43-летним гражданином и его знакомым-ровесником произошла ссора на улице. Во время выяснения отношений погибший получил телесные повреждения из-за денег, которые должен был вернуть злоумышленнику.
Следственным отделением сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.
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