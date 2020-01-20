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20.01.2020  16:11   

Смертельное ДТП : погубил двух людей и скрылся (ФОТО)

Два мертвых тела были обнаружены на обочине трассы под Харьковом.


hk.npu.gov.ua
Как сообщат ГУ Нацполиции, тела погибших мужчин с характерными для ДТП телесными повреждениями были обнаружены 20 января около 7:30 на обочине автодороги «Дергачи - Казачья Лопань».
 
По предварительным данным, сбил людей автомобиль, которым управлял неустановленный водитель. ехавший со стороны поселка Казачья Лопань в направлении города Дергачи.
 
По данному факту следователи СУ ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, принимаются меры по установлению личности погибших и злоумышленника.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков
 
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