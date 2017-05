18.05.2017 19:28

Ночь музеев в Харькове: полная программа

20 мая в Харькове вновь стартует Ночь музеев.



В этом году участие в акции примет 31 учреждение культуры.



Тема ночи – «Музеи и противоречивая история».



С 19.00 до 23.00 будут работать фестивальные автобусы. Отправление от Художественной галереи им. Г. Семирадского (пл. Свободы, 6) и Музея выдающихся харьковчан им. К. И. Шульженко (пер. Байкальский, 1).



Программа «Ночи музеев»

Муниципальная Галерея



(ул. Чернышевского, 15)



Кураторский проект Олеся Томаха «Аспирация».



18.00 – перформанс киевского художника Ани Зур «Мова калинова». У входа в галерею.



18.40 – Кураторская экскурсия экспозицией, и хэппенинг «такое себе Надувательство (Все желающие смогут присоединиться к созданию «копии» артобъекта Джеффа Кунса). АРТподвал.



19.30; 19.50; 20.10; 22.30; 20.50; 21.10 – экскурсия по проекту Антона Ткаченко «Истинное искусство» с использованием аудио-гида, на руинах галереи, что возрождается. Основной зал МГ.



21.30 – «Трейлер спектакля, которого не существует». Театр «Публицист». У входа в галерею.



22.30 – Лекция-перформанс «Де в шахтарях художники, там і я», театр ТАМiЯ. У входа в галерею.



Харьковский художественный музей

(ул. Жен Мироносиц, 11)



13.00-22.00 – Конкурс музейного селфи «Я и музей на одной волне ...»



13.00-22.00 – Музейная интеллектуальная игра «Художник слова»



14.00 – Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега



14.00, 16.00 – Презентация выставки «Ніч яка місячна…» в рамках проекта «Экспозиционные параллели: Ночь музеев – Ночь на холсте»



14.00-15.00 – Цикл блиц-экскурсий «Коллекционеры и их коллекции А. Алферов, П. Харитоненко, И. Лучковский»



15.00-21.00 – Мастер-класс по графической технике офорт.



15.00-17.00 – «Прогулки по небу в объятиях директора музея ...»



16.00 – Мастер-класс по изготовлению вышивки «Рисуем ножницами»



18.00, 19.00 – Викторина «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен»



17.00-19.00 – Концертный марафон «Мир звуков»



Экскурсии:



15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 – «Украинское и русское искусство XVI – нач.ХХ в.»



16.00, 18.00 – «Западноевропейское искусство XV-XIХ вв.»



«Три столетия оригинальной голландской графики»



14.00, 16.00, 18.00 – «А белизной своей он превосходит снег и иней ...». Фарфор XVIII -нач.ХХ в. Германия, Австрия, Россия, Франция, Англия, Дания.



15.00, 18.00 – «Украинское народное искусство из коллекции ХХМ»



Вход бесплатный к экспозициям:



«Украинское и русское искусство XVI – нач. ХХ в.»



«Западноевропейское искусство XV – XIХ вв.»



«Три столетия оригинальной голландской графики»



«Украинская древность: от Порфирия Мартыновича к Георгию Нарбуте»



«Живописные элегии Петра Левченко»



«Поэт земного рая ...». Выставка произведений М. Беркоса



«Украинские ученики А. Куинджи: Виктор Зарубин и Евгений Столица»



«Драгоценный дар музею». Выставка произведений из коллекции И.Я. Лучковского



Выставка произведений Е. Егорова.



Выставка живописи А. Алиева и скульптуры К. Мамедова.



Харьковский литературный музей



(ул. Багалия, 6)



Недосказанные истории: забыть или вспомнить.



Лекционно-дискуссионная программа 16.00-20.30



Зал № 25



16.00-17.00 – Лекция «Харьков времен нацистской оккупации».



Лекторы – Олег Аврамцев, Валерий Романовский.



17.30-18.30 – Интерактивная программа литмузея «Юрий Шевелев и оккупированный Харьков».



19.00-20.30 – Дискуссия «Коллаборационизм: от истории до современности»



Блиц-экскурсии в музее 18.00-22.00



Зал №5



Выставка «Григорий Сковорода: путешествие за счастьем».



«Границы свободы – границы безопасности», по графику.



Зал №10



Развлекательно-образовательный центр «Книга»



«Сказочное поведение», по графику.



20.00-21.00 – «Сказка на ночь. Реализация поведенческих сценариев сказки в повседневности»



Уличная программа 16.00-00.00



«Книжная клумба»



Буккроссинг «Чем мы готовы поделиться?»



Сад



16.00-19.00 – Интерактивная программа от литмузея «Підокупацією_наеміграції»: как писатели переживали нацистскую оккупацию в Харькове и как их встретила Европа.



19.00-20.00 – Художественная оккупация от литобъединения «NETWORчи»



20.45-22.15 – Презентация, премьерный показ и обсуждение фильма «Тарановка: заноза генерала Кнобельсдорфа»



22.30-00.00 – Показ фильма Валерия Вохмянина, Андрея Парамонова «1-я танковая: испытание Богодуховом».





Музей выдающихся харьковчан им. К. И. Шульженко



(пер. Байкальский, 1)



Основная экспозиция:



Блиц-экскурсии каждый час с 18.00 до 22.00



18.00 – Мастер-класс по импровизации на клавиатуре баяна и вокала.



Ведущий: блюзмен Сергей Ковалев.



20.00 – слушаем старые пластинки.





Гостиная на Дворянской



(ул. Ю.Чигирина, 5)



Выставка художественных работ из коллекции ХХМ и частных собраний «Транспорт старого Харькова» до Харьковского Ретро слета-2017.



16.00 – Торжественное открытие выставки в культурно-деловом центре «Рубаненко и партнеры».



17.00 – Музыкальное поздравление от Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко.



18.00 – Встреча посетителей выставки с соучредителями творческого клуба «Гостиная на Дворянской» и розыгрыш сувениров среди участников встречи.



19.00 – История автогонки Пекин-Париж от 1907 года до сегодняшнего дня, которая триумфально прошла через Харьков в 2013 году. Демонстрация документального фильма.



20.00 – Викторина на тему: «Транспорт старого Харькова» с вручением призов победителям.



21.00 – Традиционное чаепитие от корпорации «Консалтинговая группа «Рубаненко и партнеры».



22.00 – Экскурсия по старинному дворянскому особняку ХIХ века.





Галерея VOVATANYA



(Харьковская набережная, 6)



Проект NGC.



18.00-18.25 – лекция «Ad astra – к звездам: Действительно долгое путешествие». Лектор – Александр Бурлака, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры строительства и архитектуры ЛНАУ, популяризатор науки (группа Intellect Networking).



18.35-19.00 – лекция «Ad astra – к звездам: Faster than light».



19.15-19.40 – лекция «Вселенная в радиоволнах: радиоастрономия и что она изучает». Лектор – Анастасия Скорик, младший научный сотрудник, аспирантка Радиоастрономического института НАНУ, организатор Свободного университета Майдан мониторинг, популяризатор науки.



19.50-20.15 – лекция «Вселенная в радиоволнах: как астрономы читают космические сигналы».



20.30-20.50 – лекция из цикла «Философия и кино» Космос как вызов, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика». Лектор – Дарья Зиборова (Academy of Visual Arts Kharkiv).



21.00-21.20 – лекция из цикла «Философия и кино» Космос как зов, «Гравитация» Альфоносо Куарона».



21.30-0.00 – показ фильма «Космическая одиссея» (реж.С.Кубрик).





Музей истории и железнодорожной техники ЮЖД



(ул. Евгения Котляра, 15-В (ст.м. Южный вокзал)



Железнодорожные раритеты.



14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – групповые обзорные экскурсии по стационарной экспозиции.



17.00, 18.00, 19.00, 20.00 – индивидуальные экскурсии в подвижной состав по записи через страницу музея на Facebook.



15.00, 17.00, 19.00, 21.00 – групповые обзорные экскурсии по выставочной площадке.





Харьковский исторический музей им. Н.Ф. Сумцова



(ул. Университетская, 5)



12.30-13.30 – Интерактивное мероприятие «Пластилиновая Вселенная»



13.30-14.30 – Интерактивное мероприятие «Человек, который играет. Игры древних людей».



15.00-16.00 – Интерактивное мероприятие «Загадочный язык исторических источников».



17.00-18.00 – Интерактивное мероприятие «Азбука модных женских безделушек XIX века».



18.00-20.30 – Презентация фестиваля экранного искусства и фотографии «Золотой кадр». Во время презентации состоится интерактивное мероприятие «История одного фотоаппарата».



Тематические и интерактивные экскурсии:



12.30-13.30, 16.00-17.00 – «История денег».



14.30, 17.00 – «Из истории наград».



17.00-18.00 – «История оружия».



16.00-17.00 – «Скифские навершия – проводники в мир иной».



18.00-19.00 – «Амулеты и обереги древних людей».



14.00-15.00, 17.00-18.00 – Интерактивная экскурсия «Чем богата украинская хата».



18.00-19.30 – Интерактивная экскурсия «Калейдоскоп традиций. К истории праздников и досуга харьковчан».



17.00-18.00 – Интерактивная экскурсия «Угадай песню и исполнителя».



Расписание экскурсий:



12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00 – «Наш край в IX-XVIII вв.»



12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 – «На перекрестках веков. Археология края».



14.00, 16.00, 18.00, 20.00 – «Харьковщина в 1917-1940 гг.»



13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 – «Величие подвига народного»



12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – «Харьков в XIX в. Исторические этюды».



12.00, 13.00, 15.00, 16.00 – «Слобожанские мотивы»



13.00, 14.00, 15.00, 16.00 – «Харьковщина от восстановления к перестройке (1943-1991 гг.)».



12.00, 14.00, 16.00, 18.00 – «Харьковщина и АТО»



13.00, 14.00, 15.00, 16.00 – «Украина казацкая. Взгляд сквозь века»





Галерея «АВЭК»



(ул. Сумская, 70 (ст.м. Университет)



В атриуме Галереи «АВЭК» будет проходить фотовыставка «Иерусалим – молодость вечного города». Сразу несколько арт-площадок будут представлять проекты, связанные с различными видами искусства. Программа рассчитана на то, чтобы создать ощущение праздника и причастности к мировой культуре.



Параллельно в Региональном ландшафтном парке Фельдман Экопарк будут проходить вечерние экскурсии и шоу-программа.





Художественная галерея имени Г. Семирадского



(площадь Свободы, 6 (Северный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина)



«Хорошие дети. Доска почета» – выставка детских портретов Марии Винокуровой 1950-1960 гг.





Галерея «Искусство Слобожанщины» (ХООМЦКМ)



(площадь Свободы, 5 (Госпром), 4 подъезд, 1 этаж)



11.00-23.00 – VII традиционная выставка студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство».



19.00-23.30 – Все желающие смогут принять участие в акции «арт-будильник» и рисовать в стенах галереи на мольбертах.



Мероприятия перед входом в галерею – отдела современного искусства «Искусство Слобожанщины» около 4 подъезда Госпрома.



19.00-20.00 – Выступление джаз-ансамбля саксофонистов ДШИ №7 им. Мусоргского. Класс Снега Бориса Александровича.



20.00-21.20 – Показ фильма «Воскрешение расстрелянного возрождения» (канал Украина).



21.20-22.00 – Спектакль Малого театра марионеток «Кукла+1». Режиссер Валерий Дзех.



22.00-23.30 – Спектакль «Всадник без головы» театра «Вариант».





Музей местного самоуправления Харьковщины

(Научный отдел Харьковского исторического музея имени М. Ф. Сумцова)



(пл. Свободы, 5 (Госпром), 5 подъезд)



Расписание экскурсий: 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00



14.00-15.00 – Интерактивное мероприятие «Повседневная жизнь харьковчан в 90-е года ХХ века»



16.00-17.00 – Интерактивное мероприятие «Традиции и настоящее города, где изобрели глобус».





ЕрмиловЦентр



(Площадь Свободы, 4 (Главный корпус ХНУ им. В. Н. Каразина, вход со стороны спуска Пассионарии)



Аrt & Fashion «New Dimension». Новое измерение



15.30 – Программа «ДрессДекодер».



16.00 – Видео-лекции от участников проекта



16.30 – Экспериментальное Fashion-видео (работы-победители мировых Fashion-фестивалей)



17.00 – Официальное открытие проекта Аrt & Fashion «New Dimension». Новое измерение.



17.30 – Кураторские экскурсии по экспозиции



18.30 – Кураторские экскурсии по экспозиции



19.00 – Перформанс Константина Зоркина



20.00 – Концептуальный показ «Слободни»



21.00 – Концептуальный показ от проекта In Form Space



22.00 – Общение с участниками проекта.





Галерея современного искусства «COME IN»



(ул. Данилевского, 26 (2-й этаж)



11.00-19.00 – Выставка Евгения Павлова «Тотальная фотография».



19.00-21.00 – Кинопоказ.





Музей Холокоста



(ул. Ярослава Мудрого 28 (2 этаж) (ст.м. Пушкинская)



Для всех желающих будут проведены экскурсии музеем.



Подготовлены две новые истории, о которых умалчивают.





Харьковский областной организационно-методический центр культуры и искусства



(ул. Пушкинская, 62)



Выставочный зал 1 этажа.



I. «Истории, о которых никогда не рассказывали»



17.00-19.00 – Тематический музыкальный вечер «Судьба одной песни: Ехал казак за Дунай».



Выставочный зал 2 этажа.



II. Социокультурный проект «Удивительная страна: сказочные дворцы и усадьбы Украина».



16.00-21.00 – Фотовыставка «Удивительная страна: сказочные дворцы и усадьбы Украины».



17.30-18.00 – Презентация книги «Дворцы и старинные усадьбы Слобожанщины».



18.00-19.00 – Викторина «Истории любви выдающихся украинцев».



19.00-20.00 – Интерактивная игра «Старинные усадьбы Украины в творчестве известных поэтов».



20.00-21.00 – «Мир мифов и мистических легенд старинных усадеб Украины».



Выставочный зал (малый) 2 этажа.



III. Социокультурный проект «Довженко – художник»



16.00-21.00 – Выставка «Довженко – художник».



16.00 – Квест «На поиски комнаты, где жил Александр Довженко, бывали Владимир Маяковский, Михаил Семенко, Николай Бажан, Юрий Яновский ...».





Художественная галерея MY GALLERY



(ул. Иванова, 19/21)



График работы: 18.00 – до последнего посетителя



Большинство людей видят только результат работы художника – картину.



MY GALLERY позволит увидеть процесс этой работы. За те два года, что галерея участвовала в Ночи музеев, мы показали нашим гостям, как пишется один натюрморт и портрет различными художниками. В этом году гости галереи MY GALLERY смогут увидеть, как художники печатают офорты, пишут односеансные картины, и наблюдать за работой шаржиста.





Hudpromloft



(ул. Искусств, 11)



16.00-17.30 – презентация школы ненаправленных действий видео-арт-перформанс-акция.



18.00 – открытие выставки студентов кафедры визуальных практик ХГАДИ.



21.00 – фаер шоу – подворье Hudpromloft.





Галерея Академия – ХГАДИ



(ул. Искусств, 11)



Фотопроект «Параллельный Харьков» – Полина Карпова и Евгения Лаптий.



Театральное действие от театра «Публицист».





Галерея Дома художника



(ул. Дарвина, 11)



Международная выставка печатной графики «Графика в Харькове»



Тематические экскурсии проводит член НСХУ Олег Коваль.



18.00 – Возможности офорта в решении творческих графических задач.



19.00 – Краткая история линогравюры и офорта.



19.30 – Уникальная встреча, и общение с известными мастерами печатной графики Харькова.



20.00 – Трактовка художественного образа в технике линогравюры.



18.00-21.00 – Мастер-класс «Уроки древнего мастерства» – офорт и линогравюра. Игорь Чеботов и Вячеслав Христенко приглашают принять личное участие в печати графических работ.





ART AREA ДК



(ул. Чернышевская. 13)



Персональная выставка харьковской художницы Юлианы Алимовой «Красотория».



Музыка: Artur Lenivenko Trio, Morj, Shklo, Urbanistan и харьковские диджеи.



Арт центр Aza Nizi Maza



ул. Чернышевского, 4



График работы: 18.00 – 23.00



Будет открыто выставочное пространство и кафе.



20:00 – Чтение стихов на фоне картин.



21:00 – Экскурсия по выставке Елены Голобородько.



22:00 – Киноклуб.



Интерактивный музей кино (Кинотеатр 8 ½)



(ул. Донец-Захаржевского, 6/8 (ст.м. Исторический музей)



Цензура – дура: Запрещенные фильмы, которые стали классикой



18.00-18.30 – Лекция-вступление о фильме «Вавилон ХХ»



18.30-20.10 – Показ фильма «Вавилон ХХ», режиссер Иван Миколайчук



20.30-21.00 – Лекция-вступление о фильме «Заводной апельсин»



21.00-23.15 – Показ фильма «Заводной апельсин», режиссер Стэнли Кубрик





Информационно-выставочный центр «Бузок»



(ул. Сумская, 25, ХНАТОБ)



АРТ-ШОУ Мастер-класс печатных техник: офорт, линогравюра от Вячеслава Старченко, также в рамках проекта будет работать портретист.



11.00-13.00 – Мастер-класс живописи в технике батик от Ольги Рябининой.



13.00-16.00 – Мастер-класс вышивки ленточками «Маричка».



17.00-19.00 – Мастер-класс рисунка в технике пастель от Светланы Юдиной.



17.00-19.00 – NETWORчi литературное объединение – поэтический перформанс.





Национальный литературно-мемориальный музей им. Г. Сковороды



(Харьковская обл., Золочевский район, с.Сковородиновка, ул. Приозерная 3)



Тел: (057) 64-94-140



«Музеи и противоречивая история: рассказывая про умалчиваемое»



19-20 мая



18.00-22.00 Толока



18.00-22.00 Кино-камора «Молча о главном»



20 мая



10.00 Открытие Всеукраинской научной конференции «Политика памяти украинской культуры».



13.00 Открытие выставки проекта «Духовное оружие Сковороды»





Харьковский планетарий им. Ю.Гагарина



(пер. Кравцова 15)



Музей уфологии и космонавтики «Космос».



Экспонаты космической отрасли, большие модели ракет, орбитальных станций, космическое питание, значки, марки, сувениры периода прорыва в космос.



Музейная экспозиция также посвящена космической биологии, поиску жизни во Вселенной. Коллекция метеоритов, большие глобусы Луны и Марса, рельефный глобус Земли, наконец, фигуры инопланетян создают неповторимую атмосферу тайны.





Культурный Центр «имени Н.К. Рериха»



пр. Московский, 210/2, кв.1



График работы: 12.00 – 22.00



Для детей от 4 до 12 лет 12.00-14.20



– «Детки и зверушки» Сашеньки Путри – интерактивные экскурсии: 12.00-12.30; 12.30-13.00; 13.00-13.30;



– «Рисунки-выдумки» вместе с художником Ларисой Захарчук: 12.30-13.00; 13.10-13.40; 13-50-14.20



– Видео-лекторий для родителей «Дети третьего тысячелетия»: 12.30-13.00; 13.10- 13.40; 13-50; 14.20



– «Рисунки вашего ребенка» – консультации психолога родителям: 13.00-15.00



– «И мы несем свет» – выставка репродукций картин Николая и Святослава Рерихов



– «Одиннадцать шагов к Вечности» – выставка работ Саши Путри.



Экскурсии по музею: 15.00-16.00; 16.30-17.30; 18.00-19.00; 19.30-20.30; 21.00-22.00



«Интуитивный живопись» – Мастер-классы с художником и психологом: 16.00-17.00; 17.30-18.30; 19.00-20.00; 20.30-21.30



Видео – лекторий:



«Пророческий замысел творчества Николая Рериха» – 16.00-16.30; 19.00-19.30; 20.30-21.00; 21.00-21.30



«Энергетика культуры и красоты» – 16.30-17.00; 17.30-18.00; 18.00-18.30





Музей керамической плитки и сантехники



(пр. Московский, 257а (ст.м. Дворец спорта)



Удивительные истории о роли керамики в развитии человеческого общества, известные земляки, которые прославили Харьков и Украину в IX-ХХ веках, образцы их уникального наследия.



Начало экскурсий: 14.00, 16.00, 18.00, 19.00





Скульптурные мастерские



(Ул. Культуры, 9А)



Ночь открытых дверей.



Свои мастерские для посетителей откроют известные скульпторы Харькова. Вас ждут экскурсии, лекции и мастер-классы.





Общественный общедоступный музей «Обереги музыкальной Харьковщины»



(переулок Тринклера, 5а (клуб ХНУПС им. И.Кожедуба)



11.00-19.00 – экскурсии по экспозиции музея и в художественной галерее, показ и прослушивания видеосюжетов о выдающихся харьковчан и музыкальные центры Харькова



14.00-15.00 – выступление лауреата международных конкурсов мужского вокального ансамбля «Экипаж»;



15.00-16.00 – выступление лауреата международных конкурсов ансамбля танца «Дети с улицы»;



16.00-17.00 – выступление лауреата международных конкурсов женского вокального ансамбля «Форсаж»;



17.00-19.00 – выступление дипломанта международных конкурсов военного духового оркестра ХНУПС имени И. Кожедуба.

Музей кофе



(ул. Кооперативная 6/8 (Вход с Плетневского переулка)



График работы: 17.00 – 22.00



Экспозиции:



ESPRESSO AREA: традиционное кофейное оборудование.



ALTERNATIVE AREA: оборудование для заваривания «Альтернативы».



COFFEE BEAN AREA: разновидности кофе и степени обжарки.



COFFEE-MOVIE ZONE: фильмы о кофе.



Мастер-классы:



17.30 – COFFEE-PAINTING LESSON рисования кофе (эспрессо).



19.30 – ROASTERING LESSON обжарки зерен кофе.



19.30 – ALTERNATIVE LESSON заваривания альтернативы.



20.30 – LATTE-ART LESSON Латте-Арт.



21.00 – COFFEE TOUR экскурсия музейной экспозицией:



«История кофейного зерна от высадки до заваривания».