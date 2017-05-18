Ночь музеев в Харькове: полная программа

20 мая в Харькове вновь стартует Ночь музеев.
В этом году участие в акции примет 31 учреждение культуры.
Тема ночи – «Музеи и противоречивая история».
С 19.00 до 23.00 будут работать фестивальные автобусы. Отправление от Художественной галереи им. Г. Семирадского (пл. Свободы, 6) и Музея выдающихся харьковчан им. К. И. Шульженко (пер. Байкальский, 1).
Программа «Ночи музеев»
Муниципальная Галерея
(ул. Чернышевского, 15)
Кураторский проект Олеся Томаха «Аспирация».
18.00 – перформанс киевского художника Ани Зур «Мова калинова». У входа в галерею.
18.40 – Кураторская экскурсия экспозицией, и хэппенинг «такое себе Надувательство (Все желающие смогут присоединиться к созданию «копии» артобъекта Джеффа Кунса). АРТподвал.
19.30; 19.50; 20.10; 22.30; 20.50; 21.10 – экскурсия по проекту Антона Ткаченко «Истинное искусство» с использованием аудио-гида, на руинах галереи, что возрождается. Основной зал МГ.
21.30 – «Трейлер спектакля, которого не существует». Театр «Публицист». У входа в галерею.
22.30 – Лекция-перформанс «Де в шахтарях художники, там і я», театр ТАМiЯ. У входа в галерею.
Харьковский художественный музей
(ул. Жен Мироносиц, 11)
13.00-22.00 – Конкурс музейного селфи «Я и музей на одной волне ...»
13.00-22.00 – Музейная интеллектуальная игра «Художник слова»
14.00 – Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега
14.00, 16.00 – Презентация выставки «Ніч яка місячна…» в рамках проекта «Экспозиционные параллели: Ночь музеев – Ночь на холсте»
14.00-15.00 – Цикл блиц-экскурсий «Коллекционеры и их коллекции А. Алферов, П. Харитоненко, И. Лучковский»
15.00-21.00 – Мастер-класс по графической технике офорт.
15.00-17.00 – «Прогулки по небу в объятиях директора музея ...»
16.00 – Мастер-класс по изготовлению вышивки «Рисуем ножницами»
18.00, 19.00 – Викторина «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен»
17.00-19.00 – Концертный марафон «Мир звуков»
Экскурсии:
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 – «Украинское и русское искусство XVI – нач.ХХ в.»
16.00, 18.00 – «Западноевропейское искусство XV-XIХ вв.»
«Три столетия оригинальной голландской графики»
14.00, 16.00, 18.00 – «А белизной своей он превосходит снег и иней ...». Фарфор XVIII -нач.ХХ в. Германия, Австрия, Россия, Франция, Англия, Дания.
15.00, 18.00 – «Украинское народное искусство из коллекции ХХМ»
Вход бесплатный к экспозициям:
«Украинское и русское искусство XVI – нач. ХХ в.»
«Западноевропейское искусство XV – XIХ вв.»
«Три столетия оригинальной голландской графики»
«Украинская древность: от Порфирия Мартыновича к Георгию Нарбуте»
«Живописные элегии Петра Левченко»
«Поэт земного рая ...». Выставка произведений М. Беркоса
«Украинские ученики А. Куинджи: Виктор Зарубин и Евгений Столица»
«Драгоценный дар музею». Выставка произведений из коллекции И.Я. Лучковского
Выставка произведений Е. Егорова.
Выставка живописи А. Алиева и скульптуры К. Мамедова.
Харьковский литературный музей
(ул. Багалия, 6)
Недосказанные истории: забыть или вспомнить.
Лекционно-дискуссионная программа 16.00-20.30
Зал № 25
16.00-17.00 – Лекция «Харьков времен нацистской оккупации».
Лекторы – Олег Аврамцев, Валерий Романовский.
17.30-18.30 – Интерактивная программа литмузея «Юрий Шевелев и оккупированный Харьков».
19.00-20.30 – Дискуссия «Коллаборационизм: от истории до современности»
Блиц-экскурсии в музее 18.00-22.00
Зал №5
Выставка «Григорий Сковорода: путешествие за счастьем».
«Границы свободы – границы безопасности», по графику.
Зал №10
Развлекательно-образовательный центр «Книга»
«Сказочное поведение», по графику.
20.00-21.00 – «Сказка на ночь. Реализация поведенческих сценариев сказки в повседневности»
Уличная программа 16.00-00.00
«Книжная клумба»
Буккроссинг «Чем мы готовы поделиться?»
Сад
16.00-19.00 – Интерактивная программа от литмузея «Підокупацією_наеміграції»: как писатели переживали нацистскую оккупацию в Харькове и как их встретила Европа.
19.00-20.00 – Художественная оккупация от литобъединения «NETWORчи»
20.45-22.15 – Презентация, премьерный показ и обсуждение фильма «Тарановка: заноза генерала Кнобельсдорфа»
22.30-00.00 – Показ фильма Валерия Вохмянина, Андрея Парамонова «1-я танковая: испытание Богодуховом».
Музей выдающихся харьковчан им. К. И. Шульженко
(пер. Байкальский, 1)
Основная экспозиция:
Блиц-экскурсии каждый час с 18.00 до 22.00
18.00 – Мастер-класс по импровизации на клавиатуре баяна и вокала.
Ведущий: блюзмен Сергей Ковалев.
20.00 – слушаем старые пластинки.
Гостиная на Дворянской
(ул. Ю.Чигирина, 5)
Выставка художественных работ из коллекции ХХМ и частных собраний «Транспорт старого Харькова» до Харьковского Ретро слета-2017.
16.00 – Торжественное открытие выставки в культурно-деловом центре «Рубаненко и партнеры».
17.00 – Музыкальное поздравление от Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко.
18.00 – Встреча посетителей выставки с соучредителями творческого клуба «Гостиная на Дворянской» и розыгрыш сувениров среди участников встречи.
19.00 – История автогонки Пекин-Париж от 1907 года до сегодняшнего дня, которая триумфально прошла через Харьков в 2013 году. Демонстрация документального фильма.
20.00 – Викторина на тему: «Транспорт старого Харькова» с вручением призов победителям.
21.00 – Традиционное чаепитие от корпорации «Консалтинговая группа «Рубаненко и партнеры».
22.00 – Экскурсия по старинному дворянскому особняку ХIХ века.
Галерея VOVATANYA
(Харьковская набережная, 6)
Проект NGC.
18.00-18.25 – лекция «Ad astra – к звездам: Действительно долгое путешествие». Лектор – Александр Бурлака, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры строительства и архитектуры ЛНАУ, популяризатор науки (группа Intellect Networking).
18.35-19.00 – лекция «Ad astra – к звездам: Faster than light».
19.15-19.40 – лекция «Вселенная в радиоволнах: радиоастрономия и что она изучает». Лектор – Анастасия Скорик, младший научный сотрудник, аспирантка Радиоастрономического института НАНУ, организатор Свободного университета Майдан мониторинг, популяризатор науки.
19.50-20.15 – лекция «Вселенная в радиоволнах: как астрономы читают космические сигналы».
20.30-20.50 – лекция из цикла «Философия и кино» Космос как вызов, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика». Лектор – Дарья Зиборова (Academy of Visual Arts Kharkiv).
21.00-21.20 – лекция из цикла «Философия и кино» Космос как зов, «Гравитация» Альфоносо Куарона».
21.30-0.00 – показ фильма «Космическая одиссея» (реж.С.Кубрик).
Музей истории и железнодорожной техники ЮЖД
(ул. Евгения Котляра, 15-В (ст.м. Южный вокзал)
Железнодорожные раритеты.
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – групповые обзорные экскурсии по стационарной экспозиции.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 – индивидуальные экскурсии в подвижной состав по записи через страницу музея на Facebook.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 – групповые обзорные экскурсии по выставочной площадке.
Харьковский исторический музей им. Н.Ф. Сумцова
(ул. Университетская, 5)
12.30-13.30 – Интерактивное мероприятие «Пластилиновая Вселенная»
13.30-14.30 – Интерактивное мероприятие «Человек, который играет. Игры древних людей».
15.00-16.00 – Интерактивное мероприятие «Загадочный язык исторических источников».
17.00-18.00 – Интерактивное мероприятие «Азбука модных женских безделушек XIX века».
18.00-20.30 – Презентация фестиваля экранного искусства и фотографии «Золотой кадр». Во время презентации состоится интерактивное мероприятие «История одного фотоаппарата».
Тематические и интерактивные экскурсии:
12.30-13.30, 16.00-17.00 – «История денег».
14.30, 17.00 – «Из истории наград».
17.00-18.00 – «История оружия».
16.00-17.00 – «Скифские навершия – проводники в мир иной».
18.00-19.00 – «Амулеты и обереги древних людей».
14.00-15.00, 17.00-18.00 – Интерактивная экскурсия «Чем богата украинская хата».
18.00-19.30 – Интерактивная экскурсия «Калейдоскоп традиций. К истории праздников и досуга харьковчан».
17.00-18.00 – Интерактивная экскурсия «Угадай песню и исполнителя».
Расписание экскурсий:
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00 – «Наш край в IX-XVIII вв.»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 – «На перекрестках веков. Археология края».
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 – «Харьковщина в 1917-1940 гг.»
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 – «Величие подвига народного»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – «Харьков в XIX в. Исторические этюды».
12.00, 13.00, 15.00, 16.00 – «Слобожанские мотивы»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 – «Харьковщина от восстановления к перестройке (1943-1991 гг.)».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 – «Харьковщина и АТО»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 – «Украина казацкая. Взгляд сквозь века»
Галерея «АВЭК»
(ул. Сумская, 70 (ст.м. Университет)
В атриуме Галереи «АВЭК» будет проходить фотовыставка «Иерусалим – молодость вечного города». Сразу несколько арт-площадок будут представлять проекты, связанные с различными видами искусства. Программа рассчитана на то, чтобы создать ощущение праздника и причастности к мировой культуре.
Параллельно в Региональном ландшафтном парке Фельдман Экопарк будут проходить вечерние экскурсии и шоу-программа.
Художественная галерея имени Г. Семирадского
(площадь Свободы, 6 (Северный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина)
«Хорошие дети. Доска почета» – выставка детских портретов Марии Винокуровой 1950-1960 гг.
Галерея «Искусство Слобожанщины» (ХООМЦКМ)
(площадь Свободы, 5 (Госпром), 4 подъезд, 1 этаж)
11.00-23.00 – VII традиционная выставка студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство».
19.00-23.30 – Все желающие смогут принять участие в акции «арт-будильник» и рисовать в стенах галереи на мольбертах.
Мероприятия перед входом в галерею – отдела современного искусства «Искусство Слобожанщины» около 4 подъезда Госпрома.
19.00-20.00 – Выступление джаз-ансамбля саксофонистов ДШИ №7 им. Мусоргского. Класс Снега Бориса Александровича.
20.00-21.20 – Показ фильма «Воскрешение расстрелянного возрождения» (канал Украина).
21.20-22.00 – Спектакль Малого театра марионеток «Кукла+1». Режиссер Валерий Дзех.
22.00-23.30 – Спектакль «Всадник без головы» театра «Вариант».
Музей местного самоуправления Харьковщины
(Научный отдел Харьковского исторического музея имени М. Ф. Сумцова)
(пл. Свободы, 5 (Госпром), 5 подъезд)
Расписание экскурсий: 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00
14.00-15.00 – Интерактивное мероприятие «Повседневная жизнь харьковчан в 90-е года ХХ века»
16.00-17.00 – Интерактивное мероприятие «Традиции и настоящее города, где изобрели глобус».
ЕрмиловЦентр
(Площадь Свободы, 4 (Главный корпус ХНУ им. В. Н. Каразина, вход со стороны спуска Пассионарии)
Аrt & Fashion «New Dimension». Новое измерение
15.30 – Программа «ДрессДекодер».
16.00 – Видео-лекции от участников проекта
16.30 – Экспериментальное Fashion-видео (работы-победители мировых Fashion-фестивалей)
17.00 – Официальное открытие проекта Аrt & Fashion «New Dimension». Новое измерение.
17.30 – Кураторские экскурсии по экспозиции
18.30 – Кураторские экскурсии по экспозиции
19.00 – Перформанс Константина Зоркина
20.00 – Концептуальный показ «Слободни»
21.00 – Концептуальный показ от проекта In Form Space
22.00 – Общение с участниками проекта.
Галерея современного искусства «COME IN»
(ул. Данилевского, 26 (2-й этаж)
11.00-19.00 – Выставка Евгения Павлова «Тотальная фотография».
19.00-21.00 – Кинопоказ.
Музей Холокоста
(ул. Ярослава Мудрого 28 (2 этаж) (ст.м. Пушкинская)
Для всех желающих будут проведены экскурсии музеем.
Подготовлены две новые истории, о которых умалчивают.
Харьковский областной организационно-методический центр культуры и искусства
(ул. Пушкинская, 62)
Выставочный зал 1 этажа.
I. «Истории, о которых никогда не рассказывали»
17.00-19.00 – Тематический музыкальный вечер «Судьба одной песни: Ехал казак за Дунай».
Выставочный зал 2 этажа.
II. Социокультурный проект «Удивительная страна: сказочные дворцы и усадьбы Украина».
16.00-21.00 – Фотовыставка «Удивительная страна: сказочные дворцы и усадьбы Украины».
17.30-18.00 – Презентация книги «Дворцы и старинные усадьбы Слобожанщины».
18.00-19.00 – Викторина «Истории любви выдающихся украинцев».
19.00-20.00 – Интерактивная игра «Старинные усадьбы Украины в творчестве известных поэтов».
20.00-21.00 – «Мир мифов и мистических легенд старинных усадеб Украины».
Выставочный зал (малый) 2 этажа.
III. Социокультурный проект «Довженко – художник»
16.00-21.00 – Выставка «Довженко – художник».
16.00 – Квест «На поиски комнаты, где жил Александр Довженко, бывали Владимир Маяковский, Михаил Семенко, Николай Бажан, Юрий Яновский ...».
Художественная галерея MY GALLERY
(ул. Иванова, 19/21)
График работы: 18.00 – до последнего посетителя
Большинство людей видят только результат работы художника – картину.
MY GALLERY позволит увидеть процесс этой работы. За те два года, что галерея участвовала в Ночи музеев, мы показали нашим гостям, как пишется один натюрморт и портрет различными художниками. В этом году гости галереи MY GALLERY смогут увидеть, как художники печатают офорты, пишут односеансные картины, и наблюдать за работой шаржиста.
Hudpromloft
(ул. Искусств, 11)
16.00-17.30 – презентация школы ненаправленных действий видео-арт-перформанс-акция.
18.00 – открытие выставки студентов кафедры визуальных практик ХГАДИ.
21.00 – фаер шоу – подворье Hudpromloft.
Галерея Академия – ХГАДИ
(ул. Искусств, 11)
Фотопроект «Параллельный Харьков» – Полина Карпова и Евгения Лаптий.
Театральное действие от театра «Публицист».
Галерея Дома художника
(ул. Дарвина, 11)
Международная выставка печатной графики «Графика в Харькове»
Тематические экскурсии проводит член НСХУ Олег Коваль.
18.00 – Возможности офорта в решении творческих графических задач.
19.00 – Краткая история линогравюры и офорта.
19.30 – Уникальная встреча, и общение с известными мастерами печатной графики Харькова.
20.00 – Трактовка художественного образа в технике линогравюры.
18.00-21.00 – Мастер-класс «Уроки древнего мастерства» – офорт и линогравюра. Игорь Чеботов и Вячеслав Христенко приглашают принять личное участие в печати графических работ.
ART AREA ДК
(ул. Чернышевская. 13)
Персональная выставка харьковской художницы Юлианы Алимовой «Красотория».
Музыка: Artur Lenivenko Trio, Morj, Shklo, Urbanistan и харьковские диджеи.
Арт центр Aza Nizi Maza
ул. Чернышевского, 4
График работы: 18.00 – 23.00
Будет открыто выставочное пространство и кафе.
20:00 – Чтение стихов на фоне картин.
21:00 – Экскурсия по выставке Елены Голобородько.
22:00 – Киноклуб.
Интерактивный музей кино (Кинотеатр 8 ½)
(ул. Донец-Захаржевского, 6/8 (ст.м. Исторический музей)
Цензура – дура: Запрещенные фильмы, которые стали классикой
18.00-18.30 – Лекция-вступление о фильме «Вавилон ХХ»
18.30-20.10 – Показ фильма «Вавилон ХХ», режиссер Иван Миколайчук
20.30-21.00 – Лекция-вступление о фильме «Заводной апельсин»
21.00-23.15 – Показ фильма «Заводной апельсин», режиссер Стэнли Кубрик
Информационно-выставочный центр «Бузок»
(ул. Сумская, 25, ХНАТОБ)
АРТ-ШОУ Мастер-класс печатных техник: офорт, линогравюра от Вячеслава Старченко, также в рамках проекта будет работать портретист.
11.00-13.00 – Мастер-класс живописи в технике батик от Ольги Рябининой.
13.00-16.00 – Мастер-класс вышивки ленточками «Маричка».
17.00-19.00 – Мастер-класс рисунка в технике пастель от Светланы Юдиной.
17.00-19.00 – NETWORчi литературное объединение – поэтический перформанс.
Национальный литературно-мемориальный музей им. Г. Сковороды
(Харьковская обл., Золочевский район, с.Сковородиновка, ул. Приозерная 3)
Тел: (057) 64-94-140
«Музеи и противоречивая история: рассказывая про умалчиваемое»
19-20 мая
18.00-22.00 Толока
18.00-22.00 Кино-камора «Молча о главном»
20 мая
10.00 Открытие Всеукраинской научной конференции «Политика памяти украинской культуры».
13.00 Открытие выставки проекта «Духовное оружие Сковороды»
Харьковский планетарий им. Ю.Гагарина
(пер. Кравцова 15)
Музей уфологии и космонавтики «Космос».
Экспонаты космической отрасли, большие модели ракет, орбитальных станций, космическое питание, значки, марки, сувениры периода прорыва в космос.
Музейная экспозиция также посвящена космической биологии, поиску жизни во Вселенной. Коллекция метеоритов, большие глобусы Луны и Марса, рельефный глобус Земли, наконец, фигуры инопланетян создают неповторимую атмосферу тайны.
Культурный Центр «имени Н.К. Рериха»
пр. Московский, 210/2, кв.1
График работы: 12.00 – 22.00
Для детей от 4 до 12 лет 12.00-14.20
– «Детки и зверушки» Сашеньки Путри – интерактивные экскурсии: 12.00-12.30; 12.30-13.00; 13.00-13.30;
– «Рисунки-выдумки» вместе с художником Ларисой Захарчук: 12.30-13.00; 13.10-13.40; 13-50-14.20
– Видео-лекторий для родителей «Дети третьего тысячелетия»: 12.30-13.00; 13.10- 13.40; 13-50; 14.20
– «Рисунки вашего ребенка» – консультации психолога родителям: 13.00-15.00
– «И мы несем свет» – выставка репродукций картин Николая и Святослава Рерихов
– «Одиннадцать шагов к Вечности» – выставка работ Саши Путри.
Экскурсии по музею: 15.00-16.00; 16.30-17.30; 18.00-19.00; 19.30-20.30; 21.00-22.00
«Интуитивный живопись» – Мастер-классы с художником и психологом: 16.00-17.00; 17.30-18.30; 19.00-20.00; 20.30-21.30
Видео – лекторий:
«Пророческий замысел творчества Николая Рериха» – 16.00-16.30; 19.00-19.30; 20.30-21.00; 21.00-21.30
«Энергетика культуры и красоты» – 16.30-17.00; 17.30-18.00; 18.00-18.30
Музей керамической плитки и сантехники
(пр. Московский, 257а (ст.м. Дворец спорта)
Удивительные истории о роли керамики в развитии человеческого общества, известные земляки, которые прославили Харьков и Украину в IX-ХХ веках, образцы их уникального наследия.
Начало экскурсий: 14.00, 16.00, 18.00, 19.00
Скульптурные мастерские
(Ул. Культуры, 9А)
Ночь открытых дверей.
Свои мастерские для посетителей откроют известные скульпторы Харькова. Вас ждут экскурсии, лекции и мастер-классы.
Общественный общедоступный музей «Обереги музыкальной Харьковщины»
(переулок Тринклера, 5а (клуб ХНУПС им. И.Кожедуба)
11.00-19.00 – экскурсии по экспозиции музея и в художественной галерее, показ и прослушивания видеосюжетов о выдающихся харьковчан и музыкальные центры Харькова
14.00-15.00 – выступление лауреата международных конкурсов мужского вокального ансамбля «Экипаж»;
15.00-16.00 – выступление лауреата международных конкурсов ансамбля танца «Дети с улицы»;
16.00-17.00 – выступление лауреата международных конкурсов женского вокального ансамбля «Форсаж»;
17.00-19.00 – выступление дипломанта международных конкурсов военного духового оркестра ХНУПС имени И. Кожедуба.
Музей кофе
(ул. Кооперативная 6/8 (Вход с Плетневского переулка)
График работы: 17.00 – 22.00
Экспозиции:
ESPRESSO AREA: традиционное кофейное оборудование.
ALTERNATIVE AREA: оборудование для заваривания «Альтернативы».
COFFEE BEAN AREA: разновидности кофе и степени обжарки.
COFFEE-MOVIE ZONE: фильмы о кофе.
Мастер-классы:
17.30 – COFFEE-PAINTING LESSON рисования кофе (эспрессо).
19.30 – ROASTERING LESSON обжарки зерен кофе.
19.30 – ALTERNATIVE LESSON заваривания альтернативы.
20.30 – LATTE-ART LESSON Латте-Арт.
21.00 – COFFEE TOUR экскурсия музейной экспозицией:
«История кофейного зерна от высадки до заваривания».
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Синоптики обещают облачный и дождливый день. Местами грозы.
Вышивка считается оберегом негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: