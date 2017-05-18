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18.05.2017  19:28   

Ночь музеев в Харькове: полная программа

20 мая в Харькове вновь стартует Ночь музеев.


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В этом году участие в акции примет 31 учреждение культуры.

Тема ночи – «Музеи и противоречивая история».

С 19.00 до 23.00 будут работать фестивальные автобусы. Отправление от Художественной галереи им. Г. Семирадского (пл. Свободы, 6) и Музея выдающихся харьковчан им. К. И. Шульженко (пер. Байкальский, 1).

Программа «Ночи музеев»

Муниципальная Галерея

(ул. Чернышевского, 15)

Кураторский проект Олеся Томаха «Аспирация».

18.00 – перформанс киевского художника Ани Зур «Мова калинова». У входа в галерею.

18.40 – Кураторская экскурсия экспозицией, и хэппенинг «такое себе Надувательство (Все желающие смогут присоединиться к созданию «копии» артобъекта Джеффа Кунса). АРТподвал.

19.30; 19.50; 20.10; 22.30; 20.50; 21.10 – экскурсия по проекту Антона Ткаченко «Истинное искусство» с использованием аудио-гида, на руинах галереи, что возрождается. Основной зал МГ.

21.30 – «Трейлер спектакля, которого не существует». Театр «Публицист». У входа в галерею.

22.30 – Лекция-перформанс «Де в шахтарях художники, там і я», театр ТАМiЯ. У входа в галерею.
 

Харьковский художественный музей

(ул. Жен Мироносиц, 11)

13.00-22.00 – Конкурс музейного селфи «Я и музей на одной волне ...»

13.00-22.00 – Музейная интеллектуальная игра «Художник слова»

14.00 – Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега

14.00, 16.00 – Презентация выставки «Ніч яка місячна…» в рамках проекта «Экспозиционные параллели: Ночь музеев – Ночь на холсте»

14.00-15.00 – Цикл блиц-экскурсий «Коллекционеры и их коллекции А. Алферов, П. Харитоненко, И. Лучковский»

15.00-21.00 – Мастер-класс по графической технике офорт.

15.00-17.00 – «Прогулки по небу в объятиях директора музея ...»

16.00 – Мастер-класс по изготовлению вышивки «Рисуем ножницами»

18.00, 19.00 – Викторина «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен»

17.00-19.00 – Концертный марафон «Мир звуков»

Экскурсии:

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 – «Украинское и русское искусство XVI – нач.ХХ в.»

16.00, 18.00 – «Западноевропейское искусство XV-XIХ вв.»

«Три столетия оригинальной голландской графики»

14.00, 16.00, 18.00 – «А белизной своей он превосходит снег и иней ...». Фарфор XVIII -нач.ХХ в. Германия, Австрия, Россия, Франция, Англия, Дания.

15.00, 18.00 – «Украинское народное искусство из коллекции ХХМ»

Вход бесплатный к экспозициям:

«Украинское и русское искусство XVI – нач. ХХ в.»

«Западноевропейское искусство XV – XIХ вв.»

«Три столетия оригинальной голландской графики»

«Украинская древность: от Порфирия Мартыновича к Георгию Нарбуте»

«Живописные элегии Петра Левченко»

«Поэт земного рая ...». Выставка произведений М. Беркоса

«Украинские ученики А. Куинджи: Виктор Зарубин и Евгений Столица»

«Драгоценный дар музею». Выставка произведений из коллекции И.Я. Лучковского

Выставка произведений Е. Егорова.

Выставка живописи А. Алиева и скульптуры К. Мамедова.
 

Харьковский литературный музей

(ул. Багалия, 6)

Недосказанные истории: забыть или вспомнить.

Лекционно-дискуссионная программа 16.00-20.30

Зал № 25

16.00-17.00 – Лекция «Харьков времен нацистской оккупации».

Лекторы – Олег Аврамцев, Валерий Романовский.

17.30-18.30 – Интерактивная программа литмузея «Юрий Шевелев и оккупированный Харьков».

19.00-20.30 – Дискуссия «Коллаборационизм: от истории до современности»

Блиц-экскурсии в музее 18.00-22.00

Зал №5

Выставка «Григорий Сковорода: путешествие за счастьем».

«Границы свободы – границы безопасности», по графику.

Зал №10

Развлекательно-образовательный центр «Книга»

«Сказочное поведение», по графику.

20.00-21.00 – «Сказка на ночь. Реализация поведенческих сценариев сказки в повседневности»

Уличная программа 16.00-00.00

«Книжная клумба»

Буккроссинг «Чем мы готовы поделиться?»

Сад

16.00-19.00 – Интерактивная программа от литмузея «Підокупацією_наеміграції»: как писатели переживали нацистскую оккупацию в Харькове и как их встретила Европа.

19.00-20.00 – Художественная оккупация от литобъединения «NETWORчи»

20.45-22.15 – Презентация, премьерный показ и обсуждение фильма «Тарановка: заноза генерала Кнобельсдорфа»

22.30-00.00 – Показ фильма Валерия Вохмянина, Андрея Парамонова «1-я танковая: испытание Богодуховом».


Музей выдающихся харьковчан им. К. И. Шульженко

(пер. Байкальский, 1)

Основная экспозиция:

Блиц-экскурсии каждый час с 18.00 до 22.00

18.00 – Мастер-класс по импровизации на клавиатуре баяна и вокала.

Ведущий: блюзмен Сергей Ковалев.

20.00 – слушаем старые пластинки.


Гостиная на Дворянской

(ул. Ю.Чигирина, 5)

Выставка художественных работ из коллекции ХХМ и частных собраний «Транспорт старого Харькова» до Харьковского Ретро слета-2017.

16.00 – Торжественное открытие выставки в культурно-деловом центре «Рубаненко и партнеры».

17.00 – Музыкальное поздравление от Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

18.00 – Встреча посетителей выставки с соучредителями творческого клуба «Гостиная на Дворянской» и розыгрыш сувениров среди участников встречи.

19.00 – История автогонки Пекин-Париж от 1907 года до сегодняшнего дня, которая триумфально прошла через Харьков в 2013 году. Демонстрация документального фильма.

20.00 – Викторина на тему: «Транспорт старого Харькова» с вручением призов победителям.

21.00 – Традиционное чаепитие от корпорации «Консалтинговая группа «Рубаненко и партнеры».

22.00 – Экскурсия по старинному дворянскому особняку ХIХ века.


Галерея VOVATANYA

(Харьковская набережная, 6)

Проект NGC.

18.00-18.25 – лекция «Ad astra – к звездам: Действительно долгое путешествие». Лектор – Александр Бурлака, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры строительства и архитектуры ЛНАУ, популяризатор науки (группа Intellect Networking).

18.35-19.00 – лекция «Ad astra – к звездам: Faster than light».

19.15-19.40 – лекция «Вселенная в радиоволнах: радиоастрономия и что она изучает». Лектор – Анастасия Скорик, младший научный сотрудник, аспирантка Радиоастрономического института НАНУ, организатор Свободного университета Майдан мониторинг, популяризатор науки.

19.50-20.15 – лекция «Вселенная в радиоволнах: как астрономы читают космические сигналы».

20.30-20.50 – лекция из цикла «Философия и кино» Космос как вызов, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика». Лектор – Дарья Зиборова (Academy of Visual Arts Kharkiv).

21.00-21.20 – лекция из цикла «Философия и кино» Космос как зов, «Гравитация» Альфоносо Куарона».

21.30-0.00 – показ фильма «Космическая одиссея» (реж.С.Кубрик).


Музей истории и железнодорожной техники ЮЖД

(ул. Евгения Котляра, 15-В (ст.м. Южный вокзал)

Железнодорожные раритеты.

14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – групповые обзорные экскурсии по стационарной экспозиции.

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 – индивидуальные экскурсии в подвижной состав по записи через страницу музея на Facebook.

15.00, 17.00, 19.00, 21.00 – групповые обзорные экскурсии по выставочной площадке.


Харьковский исторический музей им. Н.Ф. Сумцова

(ул. Университетская, 5)

12.30-13.30 – Интерактивное мероприятие «Пластилиновая Вселенная»

13.30-14.30 – Интерактивное мероприятие «Человек, который играет. Игры древних людей».

15.00-16.00 – Интерактивное мероприятие «Загадочный язык исторических источников».

17.00-18.00 – Интерактивное мероприятие «Азбука модных женских безделушек XIX века».

18.00-20.30 – Презентация фестиваля экранного искусства и фотографии «Золотой кадр». Во время презентации состоится интерактивное мероприятие «История одного фотоаппарата».

Тематические и интерактивные экскурсии:

12.30-13.30, 16.00-17.00 – «История денег».

14.30, 17.00 – «Из истории наград».

17.00-18.00 – «История оружия».

16.00-17.00 – «Скифские навершия – проводники в мир иной».

18.00-19.00 – «Амулеты и обереги древних людей».

14.00-15.00, 17.00-18.00 – Интерактивная экскурсия «Чем богата украинская хата».

18.00-19.30 – Интерактивная экскурсия «Калейдоскоп традиций. К истории праздников и досуга харьковчан».

17.00-18.00 – Интерактивная экскурсия «Угадай песню и исполнителя».

Расписание экскурсий:

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00 – «Наш край в IX-XVIII вв.»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 – «На перекрестках веков. Археология края».

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 – «Харьковщина в 1917-1940 гг.»

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 – «Величие подвига народного»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – «Харьков в XIX в. Исторические этюды».

12.00, 13.00, 15.00, 16.00 – «Слобожанские мотивы»

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 – «Харьковщина от восстановления к перестройке (1943-1991 гг.)».

12.00, 14.00, 16.00, 18.00 – «Харьковщина и АТО»

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 – «Украина казацкая. Взгляд сквозь века»


Галерея «АВЭК»

(ул. Сумская, 70 (ст.м. Университет)

В атриуме Галереи «АВЭК» будет проходить фотовыставка «Иерусалим – молодость вечного города». Сразу несколько арт-площадок будут представлять проекты, связанные с различными видами искусства. Программа рассчитана на то, чтобы создать ощущение праздника и причастности к мировой культуре.

Параллельно в Региональном ландшафтном парке Фельдман Экопарк будут проходить вечерние экскурсии и шоу-программа.


Художественная галерея имени Г. Семирадского

(площадь Свободы, 6 (Северный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина)

«Хорошие дети. Доска почета» – выставка детских портретов Марии Винокуровой 1950-1960 гг.


Галерея «Искусство Слобожанщины» (ХООМЦКМ)

(площадь Свободы, 5 (Госпром), 4 подъезд, 1 этаж)

11.00-23.00 – VII традиционная выставка студентов и преподавателей Харьковского художественного училища «Дарю мастерство».

19.00-23.30 – Все желающие смогут принять участие в акции «арт-будильник» и рисовать в стенах галереи на мольбертах.

Мероприятия перед входом в галерею – отдела современного искусства «Искусство Слобожанщины» около 4 подъезда Госпрома.

19.00-20.00 – Выступление джаз-ансамбля саксофонистов ДШИ №7 им. Мусоргского. Класс Снега Бориса Александровича.

20.00-21.20 – Показ фильма «Воскрешение расстрелянного возрождения» (канал Украина).

21.20-22.00 – Спектакль Малого театра марионеток «Кукла+1». Режиссер Валерий Дзех.

22.00-23.30 – Спектакль «Всадник без головы» театра «Вариант».


Музей местного самоуправления Харьковщины
(Научный отдел Харьковского исторического музея имени М. Ф. Сумцова)

(пл. Свободы, 5 (Госпром), 5 подъезд)

Расписание экскурсий: 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 19.00

14.00-15.00 – Интерактивное мероприятие «Повседневная жизнь харьковчан в 90-е года ХХ века»

16.00-17.00 – Интерактивное мероприятие «Традиции и настоящее города, где изобрели глобус».


ЕрмиловЦентр

(Площадь Свободы, 4 (Главный корпус ХНУ им. В. Н. Каразина, вход со стороны спуска Пассионарии)

Аrt & Fashion «New Dimension». Новое измерение

15.30 – Программа «ДрессДекодер».

16.00 – Видео-лекции от участников проекта

16.30 – Экспериментальное Fashion-видео (работы-победители мировых Fashion-фестивалей)

17.00 – Официальное открытие проекта Аrt & Fashion «New Dimension». Новое измерение.

17.30 – Кураторские экскурсии по экспозиции

18.30 – Кураторские экскурсии по экспозиции

19.00 – Перформанс Константина Зоркина

20.00 – Концептуальный показ «Слободни»

21.00 – Концептуальный показ от проекта In Form Space

22.00 – Общение с участниками проекта.


Галерея современного искусства «COME IN»

(ул. Данилевского, 26 (2-й этаж)

11.00-19.00 – Выставка Евгения Павлова «Тотальная фотография».

19.00-21.00 – Кинопоказ.


Музей Холокоста

(ул. Ярослава Мудрого 28 (2 этаж) (ст.м. Пушкинская)

Для всех желающих будут проведены экскурсии музеем.

Подготовлены две новые истории, о которых умалчивают.


Харьковский областной организационно-методический центр культуры и искусства

(ул. Пушкинская, 62)

Выставочный зал 1 этажа.

I. «Истории, о которых никогда не рассказывали»

17.00-19.00 – Тематический музыкальный вечер «Судьба одной песни: Ехал казак за Дунай».

Выставочный зал 2 этажа.

II. Социокультурный проект «Удивительная страна: сказочные дворцы и усадьбы Украина».

16.00-21.00 – Фотовыставка «Удивительная страна: сказочные дворцы и усадьбы Украины».

17.30-18.00 – Презентация книги «Дворцы и старинные усадьбы Слобожанщины».

18.00-19.00 – Викторина «Истории любви выдающихся украинцев».

19.00-20.00 – Интерактивная игра «Старинные усадьбы Украины в творчестве известных поэтов».

20.00-21.00 – «Мир мифов и мистических легенд старинных усадеб Украины».

Выставочный зал (малый) 2 этажа.

III. Социокультурный проект «Довженко – художник»

16.00-21.00 – Выставка «Довженко – художник».

16.00 – Квест «На поиски комнаты, где жил Александр Довженко, бывали Владимир Маяковский, Михаил Семенко, Николай Бажан, Юрий Яновский ...».


Художественная галерея MY GALLERY

(ул. Иванова, 19/21)

График работы: 18.00 – до последнего посетителя

Большинство людей видят только результат работы художника – картину.

MY GALLERY позволит увидеть процесс этой работы. За те два года, что галерея участвовала в Ночи музеев, мы показали нашим гостям, как пишется один натюрморт и портрет различными художниками. В этом году гости галереи MY GALLERY смогут увидеть, как художники печатают офорты, пишут односеансные картины, и наблюдать за работой шаржиста.


Hudpromloft

(ул. Искусств, 11)

16.00-17.30 – презентация школы ненаправленных действий видео-арт-перформанс-акция.

18.00 – открытие выставки студентов кафедры визуальных практик ХГАДИ.

21.00 – фаер шоу – подворье Hudpromloft.


Галерея Академия – ХГАДИ

(ул. Искусств, 11)

Фотопроект «Параллельный Харьков» – Полина Карпова и Евгения Лаптий.

Театральное действие от театра «Публицист».


Галерея Дома художника

(ул. Дарвина, 11)

Международная выставка печатной графики «Графика в Харькове»

Тематические экскурсии проводит член НСХУ Олег Коваль.

18.00 – Возможности офорта в решении творческих графических задач.

19.00 – Краткая история линогравюры и офорта.

19.30 – Уникальная встреча, и общение с известными мастерами печатной графики Харькова.

20.00 – Трактовка художественного образа в технике линогравюры.

18.00-21.00 – Мастер-класс «Уроки древнего мастерства» – офорт и линогравюра. Игорь Чеботов и Вячеслав Христенко приглашают принять личное участие в печати графических работ.


ART AREA ДК

(ул. Чернышевская. 13)

Персональная выставка харьковской художницы Юлианы Алимовой «Красотория».

Музыка: Artur Lenivenko Trio, Morj, Shklo, Urbanistan и харьковские диджеи.

Арт центр Aza Nizi Maza

ул. Чернышевского, 4

График работы: 18.00 – 23.00

Будет открыто выставочное пространство и кафе.

20:00 – Чтение стихов на фоне картин.

21:00 – Экскурсия по выставке Елены Голобородько.

22:00 – Киноклуб.
 

Интерактивный музей кино (Кинотеатр 8 ½)

(ул. Донец-Захаржевского, 6/8 (ст.м. Исторический музей)

Цензура – дура: Запрещенные фильмы, которые стали классикой

18.00-18.30 – Лекция-вступление о фильме «Вавилон ХХ»

18.30-20.10 – Показ фильма «Вавилон ХХ», режиссер Иван Миколайчук

20.30-21.00 – Лекция-вступление о фильме «Заводной апельсин»

21.00-23.15 – Показ фильма «Заводной апельсин», режиссер Стэнли Кубрик


Информационно-выставочный центр «Бузок»

(ул. Сумская, 25, ХНАТОБ)

АРТ-ШОУ Мастер-класс печатных техник: офорт, линогравюра от Вячеслава Старченко, также в рамках проекта будет работать портретист.

11.00-13.00 – Мастер-класс живописи в технике батик от Ольги Рябининой.

13.00-16.00 – Мастер-класс вышивки ленточками «Маричка».

17.00-19.00 – Мастер-класс рисунка в технике пастель от Светланы Юдиной.

17.00-19.00 – NETWORчi литературное объединение – поэтический перформанс.


Национальный литературно-мемориальный музей им. Г. Сковороды

(Харьковская обл., Золочевский район, с.Сковородиновка, ул. Приозерная 3)

Тел: (057) 64-94-140

«Музеи и противоречивая история: рассказывая про умалчиваемое»

19-20 мая

18.00-22.00 Толока

18.00-22.00 Кино-камора «Молча о главном»

20 мая

10.00 Открытие Всеукраинской научной конференции «Политика памяти украинской культуры».

13.00 Открытие выставки проекта «Духовное оружие Сковороды»


Харьковский планетарий им. Ю.Гагарина

(пер. Кравцова 15)

Музей уфологии и космонавтики «Космос».

Экспонаты космической отрасли, большие модели ракет, орбитальных станций, космическое питание, значки, марки, сувениры периода прорыва в космос.

Музейная экспозиция также посвящена космической биологии, поиску жизни во Вселенной. Коллекция метеоритов, большие глобусы Луны и Марса, рельефный глобус Земли, наконец, фигуры инопланетян создают неповторимую атмосферу тайны.


Культурный Центр «имени Н.К. Рериха»

пр. Московский, 210/2, кв.1

График работы: 12.00 – 22.00

Для детей от 4 до 12 лет 12.00-14.20

– «Детки и зверушки» Сашеньки Путри – интерактивные экскурсии: 12.00-12.30; 12.30-13.00; 13.00-13.30;

– «Рисунки-выдумки» вместе с художником Ларисой Захарчук: 12.30-13.00; 13.10-13.40; 13-50-14.20

– Видео-лекторий для родителей «Дети третьего тысячелетия»: 12.30-13.00; 13.10- 13.40; 13-50; 14.20

– «Рисунки вашего ребенка» – консультации психолога родителям: 13.00-15.00

– «И мы несем свет» – выставка репродукций картин Николая и Святослава Рерихов

– «Одиннадцать шагов к Вечности» – выставка работ Саши Путри.

Экскурсии по музею: 15.00-16.00; 16.30-17.30; 18.00-19.00; 19.30-20.30; 21.00-22.00

«Интуитивный живопись» – Мастер-классы с художником и психологом: 16.00-17.00; 17.30-18.30; 19.00-20.00; 20.30-21.30

Видео – лекторий:

«Пророческий замысел творчества Николая Рериха» – 16.00-16.30; 19.00-19.30; 20.30-21.00; 21.00-21.30

«Энергетика культуры и красоты» – 16.30-17.00; 17.30-18.00; 18.00-18.30


Музей керамической плитки и сантехники

(пр. Московский, 257а (ст.м. Дворец спорта)

Удивительные истории о роли керамики в развитии человеческого общества, известные земляки, которые прославили Харьков и Украину в IX-ХХ веках, образцы их уникального наследия.

Начало экскурсий: 14.00, 16.00, 18.00, 19.00


Скульптурные мастерские

(Ул. Культуры, 9А)

Ночь открытых дверей.

Свои мастерские для посетителей откроют известные скульпторы Харькова. Вас ждут экскурсии, лекции и мастер-классы.


Общественный общедоступный музей «Обереги музыкальной Харьковщины»

(переулок Тринклера, 5а (клуб ХНУПС им. И.Кожедуба)

11.00-19.00 – экскурсии по экспозиции музея и в художественной галерее, показ и прослушивания видеосюжетов о выдающихся харьковчан и музыкальные центры Харькова

14.00-15.00 – выступление лауреата международных конкурсов мужского вокального ансамбля «Экипаж»;

15.00-16.00 – выступление лауреата международных конкурсов ансамбля танца «Дети с улицы»;

16.00-17.00 – выступление лауреата международных конкурсов женского вокального ансамбля «Форсаж»;

17.00-19.00 – выступление дипломанта международных конкурсов военного духового оркестра ХНУПС имени И. Кожедуба.

 

Музей кофе

(ул. Кооперативная 6/8 (Вход с Плетневского переулка)

График работы: 17.00 – 22.00

Экспозиции:

ESPRESSO AREA: традиционное кофейное оборудование.

ALTERNATIVE AREA: оборудование для заваривания «Альтернативы».

COFFEE BEAN AREA: разновидности кофе и степени обжарки.

COFFEE-MOVIE ZONE: фильмы о кофе.

Мастер-классы:

17.30 – COFFEE-PAINTING LESSON рисования кофе (эспрессо).

19.30 – ROASTERING LESSON обжарки зерен кофе.

19.30 – ALTERNATIVE LESSON заваривания альтернативы.

20.30 – LATTE-ART LESSON Латте-Арт.

21.00 – COFFEE TOUR экскурсия музейной экспозицией:

«История кофейного зерна от высадки до заваривания».

Источник:   Официальный сайт
 Тэги:  ночь музеев, харьков
 
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