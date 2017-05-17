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17.05.2017  10:25   

Ученики школ эстетического воспитания показали свои умения (ФОТО)

Во вторник, 16 мая, в ХНАТОБе состоялся отчетный гала-концерт городских школ эстетического воспитания.


// city.kharkov.ua

Концерт, приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Самым талантливым ученикам школ эстетического воспитания вручили Благодарности городского головы. Также детям, их педагогам и родителям передали от городского головы поздравление с успешным учебным годом.

«Дорогие дети, уважаемые родители и педагоги. Поздравляю всех, кого собрал в этот день праздник детства. Мир прекрасен, потому что в нем есть музыка. Мир совершенен, потому что в нем есть дети. Давайте, мы, взрослые, будем делать все, чтобы не разочаровать детских надежд. Ведь талант проявляется лишь в атмосфере тепла и заботы. Я горжусь тем, что наши дети такие талантливые, а харьковские школы эстетического воспитания - ведущие в регионе и одни из лучших в стране», - говорилось в приветствии городского головы.

В концерте приняли участие хоры, оркестры, ансамбли, исполнители музыкальных школ города, а  также хореографические коллективы. Впервые на гала-концерте выступил народный хор «Классик» музыкального отделения для детей с недостатками зрения Детской музыкальной школы № 13 им. Николая Коляды.

В исполнении юных музыкантов прозвучали классические, фольклорные, джазовые и эстрадные произведения. Оркестр народных инструментов Детской школы искусств №6 вместе с солистами – учащейся, обладательницей стипендии Харьковского городского головы «Одаренность» Дианой Полеводиной и композитором, заслуженным артистом Украины Владимиром Соляниковым – исполнили «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна. Впервые для этого концерта подготовили программу сводные ансамбли домристов и аккордеонистов музыкальных школ Харькова.

В фойе театра зрители смогли увидеть выставку работ учащихся Харьковской детской художественной школы №1 им. Ильи Репина, Детской художественной школы №2 им. Петра Левченко, Детской школы искусств №6 и Школы современных театрально-сценических направлений.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  концерт, харьков
 
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