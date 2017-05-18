18.05.2017 16:00

Фестиваль «Зеркальная струя» откроется премьерой

С 19 по 25 мая в Харькове пройдет первый международный музыкальный фестиваль «Зеркальная струя».



// ХОГА

В программе примут участие харьковчане - мировые звезды классической музыки, победители международных конкурсов. Среди них - Станислав Христенко (фортепиано, дирижер, США), Михаил Захаров (скрипка, Австрия), Юрий Немировский (кларнет, Киев), Алла Позняк (меццо-сопрано, Киев), Екатерина Титова (фортепиано, Германия), Алексей Шадрин (виолончель, Германия).

Концерт-открытие фестиваля начнется 19 мая в 18:30. Впервые в Украине будет исполнена пьеса Евгения Станковича «Благання спокою», в которой прозвучит современная классическая украинская музыка. Пьеса была написана для кларнета, скрипки и фортепиано в 2014 году. Также на концерте прозвучит пьеса «Фреска Майдана» для скрипки и фортепиано, диптих.

Кроме концертов, в рамках фестиваля музыканты проведут мастер-классы для одаренных детей региона. Более 60 юных скрипачей, виолончелистов, кларнетистов, вокалистов и пианистов получат возможность перенять опыт своих земляков.

23 мая в 15:00 пройдет открытая интерактивная встреча музыкантов с детьми Харьковской области в Доме офицеров (ул. Полтавский шлях, 184).

20 - 24 мая мастер-классы будут проходить в галерее ComeIN (ул. Данилевского, 26).

Концерт-закрытие фестиваля в сопровождении оркестра ХНАТОБа пройдет 25 мая в 18:30.

Мероприятие проводится под патронатом председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной.