19.05.2017 09:13

На Харьковщине прошел арт-парад «Слобожанская вышиванка»

18 мая на площадке возле ХНАТОБа собрались творческие коллективы, молодые дизайнеры и гости.



Сайт ХОГА

Многие харьковчане и гости города пришли на праздник в вышиванках и с государственными флагами.

Заместитель председателя - руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев отметил, что Украина празднует День вышиванки 11 лет подряд и харьковская громада с удовольствием присоединяется к этому празднику.

«Сегодняшнее мероприятие, арт-парад «Слобожанская вышиванка», поддержала Харьковская областная государственная администрация, лично председатель ХОГА Юлия Светличная. Это была инициатива общественных организаций. Здесь собрались много мастериц, занимающихся вышивкой, росписью писанок, созданием мотанок, украшений. Работают различные мастер-классы», - сказал Анатолий Бабичев.

В ходе праздника состоялась демонстрация коллекций украинской одежды, в том числе и вышиванок. Свои работы показали мастера из Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Харьковского высшего профессионального училища швейного производства, колледжа текстиля и дизайна. Кроме того, на мероприятии продемонстрировали вещи из частных коллекций.

«Вышивка и вышиванка - это символы нашей Украины, наша история. Издавна вышиванка считалась оберегом. Верили, что какую вышиванку человек надевает, такая и будет судьба. Возможно, в современном мире это понимание несколько изменилось. Но хорошо то, что сегодня вышиванка становится все более популярной среди молодежи. Подобные меры направлены и на патриотическое воспитание молодых людей», - сказал Анатолий Бабичев.

Также в ходе празднования прошел концерт, во время которого коллективы Харьковщины исполнили украинские песни. К празднованию присоединились и народные коллективы различных национальных меньшинств, проживающих на Харьковщине. Кроме того, гости праздника смогли принять участие во флешмобе и мастер-шоу.

Напомним, к празднованию Всемирного дня вышиванки присоединились сотрудники и руководство ХОГА, придя 18 мая на работу в традиционном украинском наряде.