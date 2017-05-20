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20.05.2017  10:42   

В Харькове прошел благотворительный бал «Подари свет»

Благотворительный бал-аукцион «Подари свет» прошел сегодня, 19 мая, в колонном зале Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.


Сайт горсовета

Открыл бал духовой оркестр, студенты ведущих вузов Харькова станцевали венский вальс.

После этого прошел благотворительный аукцион. Ранее организаторы бала – общественная организация «Гранат» - провела акцию в Харьковской областной специальной гимназии-интернате для слепых детей им. В. Г. Короленко. 15 ее воспитанников нарисовали картины - мир, каким они его видят. Сегодня все эти рисунки продали на аукционе, а на вырученные средства отремонтируют и оформят в гимназии зал для рисования. Часть средств на эти цели поступит от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Картины для аукциона нарисовали учащиеся 5-7 классов. Как рассказала их преподаватель по рельефному рисованию и изобразительному искусству Наталья Губанская, уроки по этому предмету проходят в кабинете украинского языка, и зал, где дети могли бы заниматься творчеством, очень нужен. Большой, светлый, где они могли бы рисовать и мастерить поделки, чтобы развивать моторику пальцев.

«Это их мечта. Незрячие дети рисуют на пленке грифелем. Когда я смотрю на эти рисунки - вижу солнце, птиц. Они практически ничем не отличаются от рисунков детей, которые видят. У этих детей глубокий внутренний мир, который они чувствуют и передают в рисунках», - отметила  Наталья Губанская.

О своем мире, мечте, которую он нарисовал, рассказал ученик 5-а класса Кирилл Каркуша. «Здесь я нарисовал то, о чем мечтаю. Когда я вырасту, я хочу, чтобы у меня была машина, две собаки, кошка и дом возле речки», - рассказал Кирилл.

Также на благотворительный аукцион свои картины передали несколько харьковских художников. В частности, Валерия Кайдан подарила благотворителям восемь своих работ.

Купили картины представители городской и областной власти, бизнесмены. Пять картин приобрел председатель Администрации Холодногорского района Максим Мусеев.

«Задача каждого из нас - сделать так, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя безопасно и защищенно. Это и  создание комфортных условий для передвижения по городу, и оказание социальной помощи, и помощи в организации таких мероприятий, как сегодня, на которых они чувствовали бы заботу и внимание со стороны харьковчан. Наши дети - талантливые, и эти таланты необходимо продолжать развивать. Сегодняшний аукцион, лоты, которые были предоставлены слабовидящими и незрячими детьми, стали тому подтверждением. Все работы детей были раскуплены», - отметил председатель Администрации Холодногорского района.

Источник:   Сайт Харьковского горсовета
 Тэги:  бал, горсовет, харьков
 
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