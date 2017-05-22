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22.05.2017  14:46   

Харьковский праздник моды и дизайна «KharkivFashion» получил международную премию

В Киеве прошла презентация инвестиционно-имиджевого проекта «KharkivFashion» в рамках VII Международной премии «Ukrainian Event Awards».


city.kharkov.ua
По информации пресс-службы горсовета, Харьковский праздник моды и дизайна был признан лучшим событием в мире моды Украины в 2017 году. Также «KharkivFashion» занял второе место в номинации «Лучшее региональное мероприятие».
 
Напомним, масштабный праздник дизайна и моды «KharkivFashion» состоялся в Харькове в конце апреля. В рамках мероприятия прошли показы коллекций победителей конкурса молодых дизайнеров «StartFashion», а также был подписан Меморандум о создании Харьковского кластера дизайна и легкой промышленности. Организаторам «KharkivFashion» удалось презентовать представителям украинской и зарубежной индустрии моды креативный дизайнерский потенциал и производственные возможности Харькова, создать предпосылки для инвестирования в сферу дизайна и легкой промышленности.
 
Справка. Международная премия «Ukrainian Event Awards» – ежегодный независимый профессиональный event-конкурс, в ходе которого оцениваются возможности и перспективы индустрии, творческие достижения и профессиональный уровень организаторов специальных мероприятий, отмечаются знаковые события года международного и национального масштабов.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дизайн, премия, мода, харьков
 
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