22.05.2017 19:42

На Харьковщине проходит музыкальный фестиваль «Зеркальная струя»

В фестивале принимают участие всемирно известные музыканты из Австрии, Германии, США и Киева.



kharkivoda.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, все участники являются победителями престижных международных музыкальных конкурсов и регулярно выступают в лучших залах и театрах мира. Уникальность фестиваля заключается в том, что все его участники являются выпускниками музыкальных учебных заведений Харькова. Их объединяет не только успешная профессиональная карьера, а и любовь к родному городу.

Мероприятие проходит с 19 по 25 мая под творческим девизом «Мировые звезды в родном городе».

ХНАТОБ также представляет обширную образовательную программу, в рамках которой проходят лекции, творческие встречи с музыкантами для разных возрастных категорий детей и молодежи, круглые столы и дискуссии.

В рамках фестиваля 20-24 мая в галерее ComeIN на ул. Данилевского, 26, музыканты проведут мастер-классы.

25 мая состоится концерт-закрытие фестиваля в сопровождении симфонического оркестра Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко.

Справка. Организатор фестиваля - Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Н.В. Лысенко. Мероприятие проходит под патронатом главы ХОГА Юлии Светличной.