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22.05.2017  19:42   

На Харьковщине проходит музыкальный фестиваль «Зеркальная струя»

В фестивале принимают участие всемирно известные музыканты из Австрии, Германии, США и Киева.


kharkivoda.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, все участники являются победителями престижных международных музыкальных конкурсов и регулярно выступают в лучших залах и театрах мира. Уникальность фестиваля заключается в том, что все его участники являются выпускниками музыкальных учебных заведений Харькова. Их объединяет не только успешная профессиональная карьера, а и любовь к родному городу.
 
Мероприятие проходит с 19 по 25 мая под творческим девизом «Мировые звезды в родном городе».
 
ХНАТОБ также представляет обширную образовательную программу, в рамках которой проходят лекции, творческие встречи с музыкантами для разных возрастных категорий детей и молодежи, круглые столы и дискуссии.
 
В рамках фестиваля 20-24 мая в галерее ComeIN на ул. Данилевского, 26, музыканты проведут мастер-классы.
 
25 мая состоится концерт-закрытие фестиваля в сопровождении симфонического оркестра Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко.
 
Справка. Организатор фестиваля - Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Н.В. Лысенко. Мероприятие проходит под патронатом главы ХОГА Юлии Светличной. 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, музыка, фестиваль, харьков
 
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