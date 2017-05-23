23.05.2017 18:21

На площади Свободы соберутся любители ретро-автомобилей

«Харьковский ретро-слет 2017» состоится 27-28 мая на пл. Свободы.



city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, в этом году мероприятие пройдет под лозунгом «Made in USA», поскольку основу экспозиции составят американские автомобили и мототехника. Также на слете будут представлены более 100 коллекционных машин и мотоциклов разных эпох из Европы и СССР. Посетители смогут пообщаться с реставраторами и участниками из разных городов Украины. Они увидят лимузины партийной советской элиты из частных коллекций, современные и винтажные велосипеды.

По словам организаторов, на «Харьковском ретро-слете» организуют развлечения для посетителей всех возрастов: там будут работать фотозоны, фуд-корт, деревня индейцев, а дети получат возможность покататься на маленьких автомобилях.

Также впервые в Харькове пройдет автомобильный конкурс «Костюм эпохи», в рамках которого владельцы и их автомобили создадут определенные образы и предстанут в них перед жюри из модельеров и стилистов.

Экспозиция будет работать с 10:00 до 19:00 27 мая (суббота) и 28 мая (воскресенье).

Справка. Организаторы - Харьковский автомобильный союз, Автомобильный актив Харькова и Комиссия исторических транспортных средств Автомобильной федерации Украины.