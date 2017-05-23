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23.05.2017  18:21   

На площади Свободы соберутся любители ретро-автомобилей

«Харьковский ретро-слет 2017» состоится 27-28 мая на пл. Свободы.


city.kharkov.ua
Как сообщили организаторы, в этом году мероприятие пройдет под лозунгом «Made in USA», поскольку основу экспозиции составят американские автомобили и мототехника. Также на слете будут представлены более 100 коллекционных машин и мотоциклов разных эпох из Европы и СССР. Посетители смогут пообщаться с реставраторами и участниками из разных городов Украины. Они увидят лимузины партийной советской элиты из частных коллекций, современные и винтажные велосипеды.
 
По словам организаторов, на «Харьковском ретро-слете» организуют развлечения для посетителей всех возрастов: там будут работать фотозоны, фуд-корт, деревня индейцев, а дети получат возможность покататься на маленьких автомобилях.
 
Также впервые в Харькове пройдет автомобильный конкурс «Костюм эпохи», в рамках которого владельцы и их автомобили создадут определенные образы и предстанут в них перед жюри из модельеров и стилистов.
 
Экспозиция будет работать с 10:00 до 19:00 27 мая (суббота) и 28 мая (воскресенье).
 
Справка. Организаторы - Харьковский автомобильный союз,  Автомобильный актив Харькова и Комиссия исторических транспортных средств Автомобильной федерации Украины.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  автомобиль, слет, ретро, харьков
 
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