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23.05.2017  16:29   

В Чугуеве после реставрации открылся музей Репина

Торжественное открытие обновленного художественно-мемориального музея состоялось 22 мая.


// ХОГА

Реставрационные работы финансировались из областного бюджета и продолжались с 2014-го по 2016-й годы. В результате удалось воссоздать внешний вид и внутреннюю планировку дома Ильи Репина - такими, какими они были при жизни художника.

«Проект реставрации был выполнен на высоком научном уровне, он основывался на чертежах, которые мы нашли в архивах. Строители очень скрупулезно подошли к реализации проекта», - рассказала директор музея Светлана Бучастая.

В ходе реставрации строители укрепили фундамент здания, заменили перекрытия крыши и покрыли ее черепицей, которая точно воспроизводит аутентичную. Штукатурка на восстановленных фасадах и внутри помещения также выполнена в аутентичном стиле.

«В доме заменили пол и инженерные системы, впервые оборудовали его системой вентиляции, благодаря чему посетители будут чувствовать себя во время экскурсий намного комфортнее, ведь раньше в маленьких душных комнатах просто не хватало воздуха», - отметила Светлана Бучастая.

Также были выполнены работы по благоустройству прилегающей территории. Тротуары аутентичной части дома выложили кирпичом, как это было во времена Репина. Территорию, которая была присоединена к музею позже, для контраста выложили тротуарной плиткой «старый город». У памятника художнику оборудовали площадку, где будут проходить праздничные мероприятия и пленэры. Забор музея также построили в стиле XIX века - из кирпича.

Дом-музей оборудовали системами видеонаблюдения и сигнализации. Кроме того, в выставочной части здания установили музейное освещение, благодаря чему посетители могут в деталях рассмотреть личные вещи семьи Репина. Также здесь появилась «плазма», на которой посетители смогут увидеть картины художника.

Общая стоимость реставрационных работ составила 2 млн 253 тыс. грн.

К открытию музея после реставрации обновили его экспозицию. В частности, здесь появился стенд, иллюстрирующий мемуары художника и рассказывающий о важнейших событиях его жизни.

«Воссоздание мемориального дома-музея в его историческом виде позволит всем желающим более подробно ознакомиться с жизнью и творчеством выдающегося художника. Надеюсь, что это учреждение станет популярным туристическим объектом Харьковщины», - сказал во время открытия начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцына.

В ходе торжественного открытия работники музея получили награды облгосадминистрации и Управления культуры и туризма ХОГА по случаю Международного дня музеев.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  музей, харьков
 
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