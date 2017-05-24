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24.05.2017  13:59   

На фестивале «Зеркальная строя» выступят звезды мировой музыки

24 и 25 мая - заключительные дни Первого международного фестиваля «Зеркальная струя», который проходит под патронатом председателя ХОГА Юлии Светличной.


// ХОГА

Организатором мероприятия выступил Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Н.В. Лысенко.

В фестивале принимают участие всемирно известные музыканты из Австрии, Германии, США, а также Киева. Все участники являются победителями престижных международных музыкальных конкурсов и регулярно выступают в лучших залах мира. Уникальность фестиваля заключается в том, что все его участники являются выпускниками музыкальных учебных заведений Харькова. Их объединяет не только успешная профессиональная карьера, но и любовь к родному краю.

ХНАТОБ также представляет большую образовательную программу, в рамках которой проходят лекции, творческие встречи с музыкантами для разных возрастных категорий детей и молодежи, круглые столы и дискуссии.

Концерт-закрытие фестиваля состоится 25 мая в 18:30 - в сопровождении симфонического оркестра Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  зеркальная струя, фестиваль, харьков
 
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