26.05.2017 11:09

Международный фестиваль «Зеркальная струя» в Харькове планируют сделать ежегодным (ВИДЕО)

Первый международный музыкальный фестиваль «Зеркальная струя», который проходил под патронатом председателя ХОГА Юлии Светличной с 19 по 25 мая, получит продолжение.



// ХОГА

Об этом сообщили глава ХОГА Юлия Светличная и арт-директор фестиваля, дирижер Станислав Христенко во время заключительного концерта «Зеркальной струи» 25 мая.



«Сегодня мы с вами можем послушать выдающихся людей, которые своим трудом прославляют нашу страну далеко за ее границами. Они выступают на наиболее известных площадках мира, а сейчас собрались здесь, в родном городе, и сыграют для нас. Я хочу, чтобы этот культурный вечер сплотил нас, и мы были дружны, как 7 нот музыкального стана», - обратилась к зрителям и артистам Юлия Светличная.



Станислав Христенко отметил, что главная цель всех участников «Зеркальной струи» - с помощью музыки дать возможность землякам интегрироваться в систему ценностей европейского общества.



«Мы общаемся с молодежью и хотим, чтобы, например, физиотерапевт, не знающий ни одной ноты, знал все сочинения Баха, как один мой знакомый, который живет в Брюсселе. Чтобы владелец пекарни приглашал к себе домой гостей и проводил для них концертную серию, в которой бы звучала классическая акустическая музыка. Чтобы программист, как в компании Google, после тяжелого рабочего дня шел в специальную комнату, которая предоставлена компанией, чтобы по собственному желанию играть классическую музыку на рояле, - пояснил Станислав Христенко. - Мы приехали для того, чтобы в настоящем и будущем музыканты не только не уезжали, а наоборот - приезжали сюда. Чтобы эта сцена и будущая сцена большого зала Харьковской филармонии стали одними из самых престижных сцен Европы и мира».



За 7 дней, которые мировые знаменитости провели в нашем регионе, они встретились с более чем тысячей детей, многие из которых слышали классическую музыку впервые.



«Я был в школах Первомайского, Чугуева, Люботина, Богодухова, встречался с учащимися нескольких как частных, так и государственных школ Харькова, - рассказал Станислав Христенко. - Я показывал им произведения современной классической музыки, потому что дети сегодняшнего дня должны слышать, что происходит в классической музыке сегодня. Также мы играли для детей из детских домов, интерната для слабовидящих, детей ветеранов АТО и погибших бойцов АТО. Потому что именно дети и есть культурное будущее Украины. Я надеюсь, что мы встретимся в следующем году, и наша программа будет еще более масштабной».



Глава ХОГА сообщила, что «Зеркальную струю» планируют сделать ежегодным событием. Она поблагодарила музыкантов с мировым именем за то, что они нашли в своих плотных гастрольных графиках время для того, чтобы посетить родную область.



«Вы дали вдохновение детям. Показали, что заветное очень близко, что удивительные люди - рядом», - сказала руководитель области.



Вместе с генеральным директором ХНАТОБа им. Н.В. Лысенко Олегом Орищенко Юлия Светличная вручила благодарности главы ХОГА артистам с мировым именем: пианистке Екатерине Титовой и виолончелисту Алексею Шадрину, представлявшим Германию, скрипачу из Австрии Михаилу Захарову, артистам Национальной оперы Украины Алле Позняк и Сергею Михайлову, а также арт-директору фестиваля, дирижеру Станиславу Христенко.



