26.05.2017 13:15

В Харькове пройдет масштабный фестиваль уличных культур

Фестиваль уличных культур 2017 года состоится в субботу, 27 мая, в Харькове.



city.kharkov.ua

Местом проведения фестиваля станет площадка возле Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. Лысенко.

В программе фестиваля - батлы по брейк-дансу, воркауту, стрит-болу, роллер-блейдингу, паркуру, bmx, скейт-бордингу и др. Также пройдет турнир Украинской стрит-больной лиги.

Для гостей будут работать площадки барбер-культуры, уличной еды, зоны отдыха, тематические арт-объекты и фотозоны.

Фестиваль уличных культур начнется в 10:00 и продлится до позднего вечера.