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26.05.2017  13:15   

В Харькове пройдет масштабный фестиваль уличных культур

Фестиваль уличных культур 2017 года состоится в субботу, 27 мая, в Харькове.


city.kharkov.ua
Местом проведения фестиваля станет площадка возле Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. Лысенко.
 
В программе фестиваля - батлы по брейк-дансу, воркауту, стрит-болу, роллер-блейдингу, паркуру, bmx, скейт-бордингу и др. Также пройдет турнир Украинской стрит-больной лиги. 
 
Для гостей будут работать площадки барбер-культуры, уличной еды, зоны отдыха, тематические арт-объекты и фотозоны.
 
Фестиваль уличных культур начнется в 10:00 и продлится до позднего вечера. 
 
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, уличные культуры, харьков
 
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