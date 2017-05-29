29.05.2017 16:57

Харьковщину туристическую представят на выставке для всей Украины

2 и 3 июня пройдет выставка «Харьковщина: туристические открытия», на которую съедутся более 5 тысяч гостей из всей Украины.



omctur.kh.ua

Выставка, организованное ХОГА, начнет свою работу 2 июня в 10:00 на площадке презентационно-выставочного центра «Радмир экспохолл» (ул. Академика Павлова, 271) и будет работать до 18:00. Вход - свободный.



О достопримечательностях региона расскажут более ста представителей сферы туризма области.



«Выставка «Харьковщина туристическая» соберет участников из 11 областей и 3 городов Украины, - сообщила директор ОКУ «Харьковский организационно-методический центр туризма» Валентина Холодок. - Основная цель мероприятия – рассказать о туристическом потенциале Харьковской области, привлечь туристов и сломать стереотип о том, что наш регион интересен только в промышленной и деловой сферах. Мы планируем обменяться опытом с коллегами и показать им туристическую Харьковщину. При этом акцент будем делать на активных видах туризма: водном, конном, велосипедном, пешеходном».



По оценкам организаторов, мероприятие посетят более 5 тысяч гостей из различных регионов Украины. Презентовать область будут около 120 стендов, на которых представят предприятия индустрии активного отдыха, туристические агентства, гостиницы, базы отдыха, усадьбы сельского зеленого туризма, национальные природные парки, оздоровительные и музейные учреждения, кафедры туристического бизнеса профильных вузов.



В рамках презентационных мероприятий 2 и 3 июня состоится туристическая выставка «Харьковщина: туристические открытия» и информационный тур по Харьковской области - «Харьковщина. История в личностях, событиях и легендах». Тематика туристической выставки в 2017 году – активный отдых. 3 июня участники выставки ознакомятся с достопримечательностями Харьковской области: посетят мемориальный комплекс «Высота маршала И. С. Конева», музей в Сковородиновке и Краснокутский район.