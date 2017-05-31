31.05.2017 15:46

В ХНАТОБе представят премьеру оперы Петра Чайковского «Мазепа»

25 июля в формате open air ее сыграют в пгт Коломак на Харьковщине после торжественного открытия памятника Ивану Мазепе.



kharkivoda.gov.ua

По словам постановщиков, в спектакле много моментов, которые стилизуют образцы козацкого искусства.

«По замыслу постановщиков харьковского спектакля, он не прославляет русское войско и не бросает тень предательства на гетмана Мазепу, сохраняя основную линию оперы – драматическую историю любви Мазепы и Мотри. Таким образом, это обещает быть не только очередная оперная премьера, а масштабный и захватывающий художественный проект «Мазепа-Гетман Украины», - рассказывают в театре.

Сценическое оформление символизирует развитие украинской государственности благодаря строительным лесам и конструкции, венчающей в финале купол духовного и государственного преобразования.

«Надеемся, что в современных исторических условиях, то есть во время национального политического и художественного ренессанса, эта постановка откроет по-новому образ Ивана Мазепы для современников, сделает его не экзотическим действующим лицом, как это особенно ценится в Европе, к сожалению, без привязки к его украинскому происхождению, - говорят в театре. - В сопровождении масштабной и волнующей музыки Петра Чайковского этот герой продемонстрирует особое бытие украинского духа, судьбу украинского народа на протяжении истории, право на существование и развитие украинства в европейском и мировом пространстве».

Премьера оперы Петра Чайковского «Мазепа» состоится 1 и 2 июля в рамках фестиваля Summer fest

Напомним, план мероприятий по празднованию в Харьковской области 330-летия со дня избрания гетманом Украины Ивана Мазепы обсудили 27 апреля 2017 года на заседании организационного комитета под руководством заместителя главы - руководителя аппарата ХОГА Анатолия Бабичева. В частности, планируется провести международную научную конференцию «Гетман Мазепа: историческая фигура в контексте процессов украинской государственности», этнофестиваль «Коломак-Мазепа-фест», а также открыть памятник Ивану Мазепе в пгт Коломак.