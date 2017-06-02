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02.06.2017  15:51   

В Харькове для детей организовали бесплатный поход в кукольный театр (ФОТО)

250 детей сегодня, 2 июня, посмотрели бесплатно представление в Харьковском государственном академическом театре кукол им. Афанасьева.


city.kharkov.ua
Воспитанники Центра социально-психологической реабилитации детей, дети-сироты, дети из приемных семей, а также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, посмотрели спектакль «Снегурочка».
 
Как сообщила главный специалист Департамента труда и социальной политики Марина Косова, городской совет постоянно проводит мероприятия для таких детей - это и праздники с подарками к Новому году, поздравление с началом нового учебного года, и как сегодняшний просмотр спектакля, посвященный Дню защиты детей.
 
«Очень важно проводить такие мероприятия, опекать и помогать детям, которые лишены родительской любви, поддерживать приемные семьи. В театре дети не просто хорошо и с интересом проводят время, это еще и очень познавательно. В будущем некоторые из них, возможно, выберут театральное искусство как хобби, а, возможно, и как профессию», - отметила Марина Косова.
 
Также она сообщила, что этим летом 40 детей, большинство из которых опекает Центр социально-психологической реабилитации детей, поедут на оздоровление в лагерь в Змиевском районе.
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дети, куклы, театр, харьков
 
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