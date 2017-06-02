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02.06.2017  16:35   

В городе открылась выставка «Харьковщина: туристические открытия» (ФОТО)

В торжественном открытии экспозиции 2 июня принял участие заместитель председателя - руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев.


kharkivoda.gov.ua
Он поздравил участников и гостей мероприятия от имени председателя ХОГА Юлии Светличной.
 
«Задача, которую ставит перед собой Харьковская областная администрация - сформировать имидж Харьковщины как туристически привлекательного края - как на украинском, так и на международном уровнях. Нам есть что показать. Наш регион богат историческими памятниками и культурными традициями. К сожалению, даже жители области не знают о них, поэтому наша цель - донести до широкой общественности информацию о туристическом потенциале Харьковщины», - сказал Анатолий Бабичев.
 
Он отметил, что сфера туризма важна не только для культурной жизни региона, но и для социально-экономического развития.
 
«Туризм - это рабочие места, это возможность для развития малого и среднего бизнеса, это обновление городских и сельских территорий, рост их инвестиционной привлекательности, развитие культурного потенциала и сохранение окружающей среды, - подчеркнул заместитель председателя ХОГА. - Сфера туризма активно развивается во всем мире и во многих странах формирует более 10% ВВП».
 
На выставке, которая проходит 2 июня в презентационно-выставочном центре «Радмир Экспохолл», туристический потенциал презентуют все районы Харьковской области, а также представители еще 15 регионов страны.
 
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, туризм, харьков
 
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