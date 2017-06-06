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06.06.2017  16:15   

«Человек. Судьба. Эпоха»: в городе подвели итоги литературного конкурса (ФОТО)

Подведение итогов и награждение юных победителей литературного конкурса «Человек. Судьба. Эпоха» прошло сегодня, 6 июня, в Центральной городской библиотеке имени В. Г. Белинского.


city.kharkov.ua
По словам директора библиотеки Светланы Передерий, в этом году награждение юных конкурсантов прошло в новом формате: детские работы были представлены на отдельном конкурсе «Мир в детских руках».
 
«Мы решили разделить конкурс на две части и отдельно подвести итоги в отношении наших юных конкурсантов, потому что в этом году было очень много заявок от детей и подростков. Они подали на конкурс не только стихи и прозу, но и музыкальные, вокальные произведения. С детьми всегда интересно, они умеют удивлять!» - отметила Светлана Передерий.
 
По ее словам, в конкурсе приняли участие дети от 10 до 14 лет независимо от уровня подготовки. Сегодня 22 лучшие работы были отмечены дипломами и медалями, 10 из них – за первое место. Все победители получили в подарок книги. Всего на суд жюри было представлено 96 творческих работ в 10 номинациях: «Проза», «Поэзия», «Вокал», «Рисунок», «Фортепиано», «Аккомпанемент», «Домра», «Бандура», «Скрипка» и «Аккордеон».
 
Отметим, что конкурс «Человек. Судьба. Эпоха» проводится уже в седьмой раз. С 2014 года мероприятие проходит при поддержке Департамента культуры. Конкурс объединяет харьковских писателей многих поколений и авторов из разных регионов Украины, а также читателей библиотек. В этом году в конкурсе приняли участие около 300 писателей и поэтов, а также юных музыкантов и художников.
 
Награждение конкурсантов старшей возрастной категории состоится в библиотеке им. В. Г. Белинского в четверг, 8 июня.
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  победитель, конкурс, итоги, харьков, литература, библиотека
 
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