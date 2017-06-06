06.06.2017 17:59

В Харькове открывается выставка кимоно

7 июня в 16:00 в Областном центре культуры и искусства, что на Пушкинской, 62, состоится открытие проекта «Шелковый ветер: японское кимоно ХХ века».



// ХОГА

Автор проекта – харьковчанка, японовед проф. Светлана Рыбалко. В едином выставочном пространстве она соединила настоящие японские артефакты, олицетворяющие искусство наряда Страны восходящего солнца, с экспедиционными и архивными материалами.



Посетители будут иметь возможность увидеть девичьи фурисодэ, которые японцы не зря называют «цветком среди всех кимоно», яркий наряд для праздника детей Шитчигосан, элегантные платья для взрослых женщин со вкусом, аксессуары. Второй план выставки создают несколько объектов харьковских живописцев, дизайнеров, поэтов, культурологов.



Во время открытия выставки будут демонстрироваться экспедиционные фотоматериалы и состоится мастер-класс по надеванию кимоно (школа Ямато). В процессе работы выставки запланированы лекции по истории японского наряда.



Выставка будет работать до 5 июля.