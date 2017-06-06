 
Главная Новости Культура и Туризм В Харькове открывается выставка кимоно
06.06.2017  17:59   

В Харькове открывается выставка кимоно

7 июня в 16:00 в Областном центре культуры и искусства, что на Пушкинской, 62, состоится открытие проекта «Шелковый ветер: японское кимоно ХХ века».


// ХОГА

Автор проекта – харьковчанка, японовед проф. Светлана Рыбалко. В едином выставочном пространстве она соединила настоящие японские артефакты, олицетворяющие искусство наряда Страны восходящего солнца, с экспедиционными и архивными материалами.

Посетители будут иметь возможность увидеть девичьи фурисодэ, которые японцы не зря называют «цветком среди всех кимоно», яркий наряд для праздника детей Шитчигосан, элегантные платья для взрослых женщин со вкусом, аксессуары. Второй план выставки создают несколько объектов харьковских живописцев, дизайнеров, поэтов, культурологов.

Во время открытия выставки будут демонстрироваться экспедиционные фотоматериалы и состоится мастер-класс по надеванию кимоно (школа Ямато). В процессе работы выставки запланированы лекции по истории японского наряда.

Выставка будет работать до 5 июля.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Общество Лучшим журналистам Харьковщины вручили награды ХОГА (ФОТО) 02.06 Культура и Туризм В городе открылась выставка «Харьковщина: туристические открытия» (ФОТО) 29.05 Культура и Туризм Харьковщину туристическую представят на выставке для всей Украины
 
 

Видео

1 сентября в Песочине откроют новую современную школу
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 