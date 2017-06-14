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14.06.2017  18:47   

Юные таланты Харьковщины посоревнуются за поездку в Американский лагерь

16 июня в Харькове состоится финал благотворительного конкурса-фестиваля детского и юношеского исполнительского искусства «Музыкальная мастерская».


kharkivoda.gov.ua
16 юных музыкантов-финалистов конкурса поборются за возможность посетить «Luzerne music center» (LMC) - летний музыкальный лагерь и центр исполнительского искусства, расположенный у озера Люцерн в парке Адирондак (Нью-Йорк, США), и выиграть культурно-ознакомительную поездку в Чехию.
 
Среди жюри конкурса - выдающиеся музыканты из разных стран мира - Хуан Карлос Фернандес-Ньето, фортепиано (Испания), Сергей Дворниченко, кларнет (США), и др.
 
Конкурс пройдет в Областном организационно-методическом театрально-концертном центре (ул. Сумская, 25, ХНАТОБ, малый зал).
 
Начало мероприятия - в 11:00 (регистрация участников). Выступления участников - в 13:00, награждение - в 15:30.
 
В 19:00 - праздничный концерт мировых звезд, лауреатов международных конкурсов с участием Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский».
 
Солисты:
 
- Хуан Карлос Фернандес-Ньето (Испания), фортепиано;
 
- Сергей Дворниченко (США), кларнет;
 
- Александр Дворниченко (Украина), альт;
 
- Любовь Яремко (Украина), альт.
 
Дирижер - Павел Багинский.
 
В программе:
 
- концерт №3 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова;
 
- концерт для кларнета с оркестром (1 ч.) В. Моцарта;
 
- концерт для двух альтов с оркестром Г. Телемана.
 
Справка. Фестиваль проходит под патронатом Харьковской областной государственной администрации, Посольства Чешской Республики в Украине при поддержке Министерства культуры Украины.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  фестиваль, музыка, харьков
 
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