14.06.2017 18:47

Юные таланты Харьковщины посоревнуются за поездку в Американский лагерь

16 июня в Харькове состоится финал благотворительного конкурса-фестиваля детского и юношеского исполнительского искусства «Музыкальная мастерская».



kharkivoda.gov.ua

16 юных музыкантов-финалистов конкурса поборются за возможность посетить «Luzerne music center» (LMC) - летний музыкальный лагерь и центр исполнительского искусства, расположенный у озера Люцерн в парке Адирондак (Нью-Йорк, США), и выиграть культурно-ознакомительную поездку в Чехию.

Среди жюри конкурса - выдающиеся музыканты из разных стран мира - Хуан Карлос Фернандес-Ньето, фортепиано (Испания), Сергей Дворниченко, кларнет (США), и др.

Конкурс пройдет в Областном организационно-методическом театрально-концертном центре (ул. Сумская, 25, ХНАТОБ, малый зал).

Начало мероприятия - в 11:00 (регистрация участников). Выступления участников - в 13:00, награждение - в 15:30.

В 19:00 - праздничный концерт мировых звезд, лауреатов международных конкурсов с участием Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский».

Солисты:

- Хуан Карлос Фернандес-Ньето (Испания), фортепиано;

- Сергей Дворниченко (США), кларнет;

- Александр Дворниченко (Украина), альт;

- Любовь Яремко (Украина), альт.

Дирижер - Павел Багинский.

В программе:

- концерт №3 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова;

- концерт для кларнета с оркестром (1 ч.) В. Моцарта;

- концерт для двух альтов с оркестром Г. Телемана.

Справка. Фестиваль проходит под патронатом Харьковской областной государственной администрации, Посольства Чешской Республики в Украине при поддержке Министерства культуры Украины.