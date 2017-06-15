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15.06.2017  13:28   

В Харькове откроется выставка православных икон

16 июня в 17:00 в университетской галерее имени Г. Семирадского откроется выставка «Православная икона на Слобожанщине».


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По словам организаторов, на выставке будет представлено разнообразие икон, созданных мастерами-профессионалами, а также любителями не только на Харьковщине, но и за её пределами.

Будут экспонироваться образцы иконописи XVIII–XXI вв. из собрания Отдела этнографии Центра краеведения имени академика П. Т. Тронько ХНУ имени В. Н. Каразина, Церковно-исторического музея, а также переданные отдельными гражданами.

Также будут экспонироваться образцы икон, созданных в иконописной мастерской, которая действует при Харьковской духовной семинарии на территории Свято-Покровского монастыря (руководитель — Н. М. Чурилова).

«Искусство иконописи — одно из наиболее древних и сложных. На Слободскую Украину иконы попали вместе с первыми переселенцами из Приднепровья. Позже в крае возникли свои местные иконописные традиции. Можно сказать, что сложилась собственная иконописная школа. В одной из художественных иконописных мастерских, которая действовала на Харьковщине, начал свой путь великий художник И. Е. Репин», – сообщили организаторы выставки.

Выставка будет работать ежедневно до 30 июня по адресу: пл. Свободы, 6, Северный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина. Ознакомиться с экспозицией можно с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

Тэги:  выставка, харьков
 
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