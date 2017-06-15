В «Боммере» пройдет научно-популярное шоу «Кино после апокалипсиса»

Шоу - мастер-класс рассчитано на кино- и фотолюбителей, а также на специалистов в области фотографии, кино и телевидения, студентов кинофакультетов, историков кино.
Мероприятие состоятся 17 июня в 19:00. Как сообщили в ХОГА, это международное шоу с успехом прошло в Шотландии и Канаде.
Лекцию и мастер-класс представит Сергей Гавриленко - историк и археолог кино, кандидат искусствоведения, профессор Эдинбургского университета (Шотландия), консультант Британской Королевской Академии наук в области археологии кино Восточной Европы.
«В течение двух часов на глазах и с участием зрителей автор программы создаст кинокамеру и пленку к ней из подручного материала, которые могут остаться после вероятной локальной или всемирной катастрофы, в условиях, когда отсутствует электроэнергия и цифровые технологии не работают, - рассказывают организаторы. - Казалось бы, что в таком случае зафиксировать то, что происходит вокруг, невозможно, но это не так! Используя знания про изобретения XV - XIX ст., каждый сможет быстро создать кинокамеру и носитель для нее и снять все, что видит вокруг».
День идеально подходит для ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало.
Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди. Местами гроза.
Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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