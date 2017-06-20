20.06.2017 15:40

На выходных в городе пройдет День музыки

Фестиваль культуры «День музыки» пройдет в субботу, 24 июня, в Харькове.



dozor.kharkov.ua

Основные локации фестиваля расположатся в центре города: возле выхода из ст. м. «Университет» и ст. м. «Пушкинская», около Исторического музея, в Покровском сквере, сквере «Стрелка», в сквере за Госпромом и в других местах.

Кроме того, фестиваль впервые покинет пределы центра Харькова: выступления музыкантов планируются возле ст. м. «23 Августа», на бул. Юрьева, в Детском парке на ул. Плехановской. Всего организаторы анонсируют несколько десятков точек, где будет звучать музыка, и около сотни участников.

Фестиваль стартует в 13:00. Вход на все мероприятия – бесплатный. Сориентироваться в музыкальных локациях помогут волонтеры, которые будут раздавать программки у выходов из метро и в местах выступлений.

Подробности - на странице фестиваля в « Фейсбуке ».

Справка. День музыки в Харькове - часть международного фестиваля «Fête de la Musique». Этот праздник возник во Франции в 1982 году. Через пять лет празднования прошли в 50 странах, а в 2016 году День музыки отметили в 450 городах 116 стран. В Харькове праздник музыки проходит уже в четвертый раз. В прошлом году фестиваль посетили 17 тыс. зрителей, работали 29 площадок, на которых выступили 250 участников.