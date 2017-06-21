21.06.2017 19:22

В Харькове пройдет Фестиваль европейского кино

Фестиваль европейского кино пройдет с 22 июня по 2 июля.



\\Культура

Как отмечают организаторы, в программе – ленты-призеры Каннского кинофестиваля, хиты европейского проката, номинанты на премию «Оскар» за лучший неанглоязычный фильм.

Расписание показов:

22 июня - «Сломленные» (16+, Великобритания). Режиссер - Руфус Норрис (19:30);

2 июля - «Одиссея» (12+, Франция). Режиссер - Жером Салль (11:00);

2 июля - «Джульетта» (16+, Испания). Режиссер - Педро Альмодовар (13:30).

Место проведения – Еврейский культурный центр «Бейт Дан» (ул. Тобольская, 46). Вход на все показы в рамках фестиваля – бесплатный. В расписании возможны дополнения.

Организаторы - киноклуб «Der Bildschirm» от активистов Молодежной инициативной группы города Харькова и ЕКЦ «Бейт Дан». Права на показ кинокартин предоставлены компанией «Артхаус Трафик».

Справка. Фестиваль европейского кино - инициатива Представительства Европейского Союза в Украине, цель которой познакомить украинцев с лучшими фильмами последних лет, снятых в странах ЕС. Фестиваль пройдет с 22 июня по 6 июля в 50 городах, селах и поселках Украины.