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21.06.2017  19:22   

В Харькове пройдет Фестиваль европейского кино

Фестиваль европейского кино пройдет с 22 июня по 2 июля.


\\Культура
Как отмечают организаторы, в программе – ленты-призеры Каннского кинофестиваля, хиты европейского проката, номинанты на премию «Оскар» за лучший неанглоязычный фильм. 
 
Расписание показов:
 
22 июня - «Сломленные» (16+, Великобритания). Режиссер - Руфус Норрис (19:30);
 
2 июля - «Одиссея» (12+, Франция). Режиссер - Жером Салль (11:00);
 
2 июля - «Джульетта» (16+, Испания). Режиссер - Педро Альмодовар (13:30).
 
Место проведения – Еврейский культурный центр «Бейт Дан» (ул. Тобольская, 46). Вход на все показы в рамках фестиваля – бесплатный. В расписании возможны дополнения.
 
Организаторы - киноклуб «Der Bildschirm» от активистов Молодежной инициативной группы города Харькова и ЕКЦ «Бейт Дан». Права на показ кинокартин предоставлены компанией «Артхаус Трафик».
 
Справка. Фестиваль европейского кино - инициатива Представительства Европейского Союза в Украине, цель которой познакомить украинцев с лучшими фильмами последних лет, снятых в странах ЕС. Фестиваль пройдет с 22 июня по 6 июля в 50 городах, селах и поселках Украины.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, кино, харьков
 
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