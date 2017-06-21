21.06.2017 17:15

Победитель детского музыкального конкурса «Музыкальная мастерская» поедет в Нью-Йорк

Обладатель главного приза кларнетист Арсений Каршев проведет месяц в летнем музыкальном лагере и центре исполнительского искусства в Нью-Йорке, в парке Адирондак.



kharkivoda.gov.ua

Другие победительницы - виолончелистка Полина Войциховськая и флейтистка Мария Латкина - побывают с пятидневной культурно-ознакомительной поездкой в ​​Чехии.

Всего в финале 1-го всеукраинского благотворительного конкурса-фестиваля детского и юношеского исполнительского искусства «Музыкальная мастерская», который состоялся в Харьковском оперном театре, приняли участие 16 юных музыкантов из разных регионов Украины.

Оценивало выступления одаренной молодежи жюри, в состав которого вошли известные музыканты из Украины, США и Испании.

В финальном концерте фестиваля приняли участие известные музыканты - Сергей Дворниченко (кларнет), Александр Дворниченко (альт), испанский пианист Хуан Карлос Фернандес-Ньето.

«Проведение фестиваля способствовало активизации процессов культурного обмена между Украиной и странами Европы и Северной Америки, а также популяризации классического музыкального искусства», - отметил Александр Дворниченко.

Фестиваль состоялся при поддержке Министерства Культуры Украины, Харьковской областной государственной администрации, под патронатом Посольства Чешской Республики в Украине.