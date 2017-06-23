В субботу за ХНАТОБом начнется ночной показ короткометражек под открытым небом

24-25 июня в амфитеатре за Харьковским национальным театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко пройдет кинофестиваль «Открытая ночь. Дубль 20».
Фестиваль «Открытая Ночь» был основан в 1997 году. Мероприятие ежегодно проходит в конце июня как обзор наиболее интересных достижений украинского короткометражного кино.
В этом году по инициативе Академии визуальных искусств к показам присоединился Харьков.
Как и в предыдущие годы, основной площадкой фестиваля станет Арт-причал в Киеве. Параллельные показы и трансляции кинопоказов пройдут более чем на 65-ти площадках Украины, в том числе в зоне АТО, и мира - в Польше, Молдове, Беларуси, Германии, Португалии, Чехии, Египте.
Программа кинофестиваля «Открытая ночь. Дубль 20» состоит из двух частей: конкурсной и внеконкурсной. В конкурсе примут участие 21 игровой, документальный и анимационный фильмы. Во внеконкурсную программу вошло 5 игровых фильмов.
Авторы кинокартин конкурсной программы будут бороться за две финансовые награды. Главный приз фестиваля - 50 тыс. грн, определять победителя будет профессиональное жюри.
Открытие фестиваля состоится в 21:00 24 июня.
Кинопоказ начнется в 22:00 и закончится в 4:00 25 июня. Награждение победителей состоится в 5:00 25 июня.
Вход на все показы – бесплатный.
Кроме того, фестиваль «Открытая ночь. Дубль 20» и Академия визуальных искусств стали партнерами Дня музыки, который пройдет в Харькове 24 июня, и подготовили дневную музыкальную программу перед показом фильмов. На площадке за оперным театром будут играть ди-джеи и музыканты в стиле фанк, хаус, техно, электро-фанк и т.д.
Подробную информацию о фестивале можно узнать на его официальной странице.
Справка. За 19 лет работы фестиваля в составе жюри побывали более 100 известных деятелей искусства Украины и мира. Среди них: Лина Костенко, Юрий Ильенко, Оксана Забужко, Сергей Фоменко, Олег Скрипка, Сергей Якутович, Влад Троицкий, Юрий Андрухович, киновед из Польши Гжегож Пеньковский, композитор из США Вирко Балей и многие другие. Фестиваль является лабораторией по проверке новых идей для отечественных кинематографистов и поиска молодых талантов, которые могут стать новыми лицами украинского и мирового кино.
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