В субботу Харьков превратится в концертную площадку

24 июня в Харькове пройдет фестиваль «День музыки».
Международный «День музыки» — всемирно известный праздник, который одновременно проходит в 450 городах 116 стран мира. Харьков присоединился к фестивалю с 2014 года.
В этом году музыканты будут выступать на трех десятках площадок по всему городу: возле выхода из станций метро «Университет», «Пушкинская», «Исторический музей», «23 Августа», в Покровском сквере, в сквере Стрелка, за Госпромом, в городских кафе, торговых центрах, клубах и музеях.
Начало всех концертов с 13:00. Вход на все мероприятия – бесплатный.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
Несмотря на ясное утро, после полудня небо закроют облака. Вечером, возможно, пройдет дождь.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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