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23.06.2017  18:04   

В субботу Харьков превратится в концертную площадку

24 июня в Харькове пройдет фестиваль «День музыки».


// Накипело

Международный «День музыки» — всемирно известный праздник, который одновременно проходит в 450 городах 116 стран мира. Харьков присоединился к фестивалю с 2014 года.

В этом году музыканты будут выступать на трех десятках площадок по всему городу: возле выхода из станций метро «Университет», «Пушкинская», «Исторический музей», «23 Августа», в Покровском сквере, в сквере Стрелка, за Госпромом, в городских кафе, торговых центрах, клубах и музеях.

Начало всех концертов с 13:00. Вход на все мероприятия – бесплатный.

Подробная программа фестиваля

 

Тэги:  день музыки, харьков
 
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