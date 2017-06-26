26.06.2017 17:03

ХНАТОБ закрывает сезон фестивалем самых ярких постановок

1-9 июля в ХНАТОБе им. Н. Лысенко пройдет масштабный фестиваль «Summer Opera Fest - 2017».



// ХОГА

«Идея фестиваля – парад самых ярких событий 141-го сезона: за девять дней зрители смогут увидеть пять спектаклей, которые презентуют яркую и разнообразную палитру оперных и балетных премьер, - рассказывают в театре. - Это масштабная опера Петра Чайковского «Мазепа», лирический балет на музыку великих композиторов прошлого «Маленький Принц», два оперных шедевра Джакомо Пуччини – изысканная «Чио-Чио-Сан» и наполненная неистовыми страстями «Тоска», а также полный приключений мюзикл «Робин Гуд». Спектакли, поставленные настоящими мастерами своего дела, замысел которых воплотили на сцене наши прекрасные артисты и приглашенные звезды, стали настоящим украшением сцены, которым театр по праву может гордиться».



Открывать фестиваль 1 и 2 июля в 18:30 будет последняя в этом сезоне премьера – опера Петра Чайковского «Мазепа». Спектакль является частью грандиозного проекта «Гетман Украины Иван Мазепа», инициатор которого – Общественный совет по празднованию 330-летия избрания Мазепы гетманом Украины. Постановщики оперы – режиссер Армен Калоян, дирижер, народный артист Украины Владимир Гаркуша, художник, Заслуженный художник Украины Надежда Швец и художник по костюмам Илья Панек – создали собственную редакцию текста и, соответственно, внесли изменения в музыкальную драматургию оперы. Авторы спектакля «хотят показать Мазепу-человека, который искренне любит свою Марию и страдает от того, что государственные дела вынуждают его поступать жестоко с ней и ее отцом. Он должен думать о государстве, невзирая на чувства и личные привязанности».



2 и 9 июля в 17:00 пройдет концерт австро-немецкой вокальной лирики, на котором солисты театра исполнят камерно-вокальные шедевры В. Моцарта, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Р. Штрауса, А. Берга. Закрытием сезона в салоне «Маэстро» станет «Музыкальный вернисаж», в который войдут лучшие образцы вокальной музыки композиторов разных эпох и стилей.



4 июля в 18:30 харьковчан и гостей города ХНАТОБ приглашает на балет «Маленький Принц». «Балет, поставленный французским хореографом Йоханом Нусом, дирижером, народным артистом Украины Владимиром Гаркушей и художником Александром Лапиным, стал настоящим украшением театрального репертуара, - рассказывают организаторы. - Предназначенный для семейного просмотра спектакль, вслед за сказкой великого французского писателя, посвящен главным человеческим ценностям, которых так часто не хватает современному миру – любви и верности, честности и ответственности за свои поступки».



5 июля в 18:30 можно будет увидеть оперу «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини – один из бесспорных шедевров ХХ века. Новая постановка отличается от предыдущих трактовок возвращением к языку оригинала: впервые на харьковской сцене «Чио-Чио-Сан» исполняется на итальянском языке. Главную партию в спектакле исполнит солистка Национальной оперы Украины Ксения Бахритдинова.



7 июля в 18:30 - балет «Пер Гюнт», созданный хореографом-постановщиком, народным артистом Украины Вадимом Писаревым, дирижером-постановщиком, народным артистом Украины Владимиром Гаркушей и художником-постановщиком, Заслуженным художником Украины Надеждой Швец по драматической поэме норвежского писателя, одного из самых выдающихся драматургов XIX века Генрика Ибсена на музыку другого великого сына Норвегии - композитора Эдварда Грига.



8 июля в 18:30 - харьковская постановка оперы «Флория Тоска» Дж. Пуччини – новое интересное осмысление шедевра итальянского мастера, воплощенное в жизнь режиссером-постановщиком Арменом Калояном, дирижером-постановщиком, народным артистом Украины Владимиром Гаркушей и художником-постановщиком, Заслуженным художником Украины Надеждой Швец.



9 июля в 11:30 ХНАТОБ покажет яркий мюзикл «Робин Гуд», а завершением «Summer opera fest» в 18:30 станет грандиозный «Гала-балет», в котором звезды Харьковской балетной сцены исполнят шедевры классической и номера современной хореографии. Также можно будет увидеть наиболее яркие фрагменты спектакля-концерта «Ночь в опере».