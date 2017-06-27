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27.06.2017  10:10   

В Харькове откроется выставка «Грузинский легион: свои среди своих»

Торжественное открытие экспозиции состоится 27 июня в 15:00 в Областном центре культуры и искусства.


// ХОГА

«Это первая презентация Грузинского национального легиона, который воюет на Донбассе за независимость Украины, - рассказывают организаторы. - На выставке, которая является совместным проектом ОО «Украинское общество «Чернобыль Ноосфера» и информагентства «Хроники», представлены фотоматериалы об участии Грузинского национального легиона в АТО».

Проект реализован при участии командования 54-й ОМБ, Харьковского областного военного комиссариата, Харьковского областного центра молодежи, волонтерской группы «Благотворитель» (г. Харьков), Дергачевского союза ветеранов АТО, ОО «Творческая сотня «Движение к победе» и проч.

Выставка будет работать до 7 июля по адресу: ул.Пушкинская, 62.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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