27.06.2017 10:10

В Харькове откроется выставка «Грузинский легион: свои среди своих»

Торжественное открытие экспозиции состоится 27 июня в 15:00 в Областном центре культуры и искусства.



// ХОГА

«Это первая презентация Грузинского национального легиона, который воюет на Донбассе за независимость Украины, - рассказывают организаторы. - На выставке, которая является совместным проектом ОО «Украинское общество «Чернобыль Ноосфера» и информагентства «Хроники», представлены фотоматериалы об участии Грузинского национального легиона в АТО».



Проект реализован при участии командования 54-й ОМБ, Харьковского областного военного комиссариата, Харьковского областного центра молодежи, волонтерской группы «Благотворитель» (г. Харьков), Дергачевского союза ветеранов АТО, ОО «Творческая сотня «Движение к победе» и проч.



Выставка будет работать до 7 июля по адресу: ул.Пушкинская, 62.