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29.06.2017  19:37   

В театре имени Пушкина покажут премьеру «Кукольного дома»

Премьера спектакля «Кукольный дом» по пьесе Генрика Ибсена состоится 30 июня в Харьковском академическом русском драматическом театре им. А. С. Пушкина.


city.kharkov.ua
В Харькове эту пьесу Ибсена еще не ставили. На главной сцене театра Пушкина «Кукольный дом» появится в постановке режиссера Ольги Турутя-Прасоловой.
 
«Кукольный дом» - классическая пьеса об освобождении женщины и человека вообще. Когда пьесу впервые представили в 1879 году в Копенгагене, публика была шокирована бесцеремонностью автора - он поставил под сомнение роли мужа и жены, задался вопросом о свободе человека распоряжаться своей судьбой... Театр обязан говорить о важном, о неудобном. Мы должны не только развлекать и смешить зрителя, но и тревожить, вызывать ответные реакции, подталкивать к размышлению», - отмечает Ольга Турутя-Прасолова.
 
Режиссер выступила и как художник-постановщик. В спектакле играют два состава: опытные, известные в Харькове актеры выйдут на сцену вместе с молодыми артистами. Роль Норы будут исполнять Мария Бораковская и Ольга Солонецкая. Роль адвоката Хельмера сыграют Сергей Листунов и Владимир Частников. Также среди исполнителей - народный артист Украины Юрий Головин.
 
Премьера состоится 30 июня в театре им. Пушкина (ул. Чернышевская, 11). Начало - в 19:00.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спектакль, премьера, театр, харьков
 
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