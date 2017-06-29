29.06.2017 19:37

В театре имени Пушкина покажут премьеру «Кукольного дома»

Премьера спектакля «Кукольный дом» по пьесе Генрика Ибсена состоится 30 июня в Харьковском академическом русском драматическом театре им. А. С. Пушкина.



city.kharkov.ua

В Харькове эту пьесу Ибсена еще не ставили. На главной сцене театра Пушкина «Кукольный дом» появится в постановке режиссера Ольги Турутя-Прасоловой.

«Кукольный дом» - классическая пьеса об освобождении женщины и человека вообще. Когда пьесу впервые представили в 1879 году в Копенгагене, публика была шокирована бесцеремонностью автора - он поставил под сомнение роли мужа и жены, задался вопросом о свободе человека распоряжаться своей судьбой... Театр обязан говорить о важном, о неудобном. Мы должны не только развлекать и смешить зрителя, но и тревожить, вызывать ответные реакции, подталкивать к размышлению», - отмечает Ольга Турутя-Прасолова.

Режиссер выступила и как художник-постановщик. В спектакле играют два состава: опытные, известные в Харькове актеры выйдут на сцену вместе с молодыми артистами. Роль Норы будут исполнять Мария Бораковская и Ольга Солонецкая. Роль адвоката Хельмера сыграют Сергей Листунов и Владимир Частников. Также среди исполнителей - народный артист Украины Юрий Головин.

Премьера состоится 30 июня в театре им. Пушкина (ул. Чернышевская, 11). Начало - в 19:00.