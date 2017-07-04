04.07.2017 12:29

«Увертюра»: начинающая харьковская художница презентует выставку акварели

Персональная выставка акварели Ольги Бабич «Увертюра» будет экспонироваться с 6 по 29 июля в галерее «Искусство Слобожанщины».



// cultura.kh.ua

Как сообщили организаторы, художнице с успехом удалось показать не только окружающие нас природу и архитектуру, людей и животных, но и передать связанную с ними определенную атмосферу, которую она пропускает через призму собственной души и творческого мироощущения. Большое внимание автор уделяет незаметным и временами неуловимым моментам, которые кажутся мелочами, но под которыми может скрываться красота и полнота жизни.



Жизнерадостный характер работ художницы и свойство самой техники акварели - легкость, свежесть и непринужденность, погружают зрителя в состояние покоя и созерцательности. Каждая работа Ольги Бабич - словно маленькая история, история взаимосвязи личного мира и мира окружающего, который скрывает много тайн и загадок.



Открытие выставки - 6 июля в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы выставки: ВТ - СБ, 11:00 - 19:00



Во время работы персональная выставка акварели Ольги Бабич «Увертюра» состоится ряд культурологический мероприятий: