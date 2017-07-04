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04.07.2017  12:29   

«Увертюра»: начинающая харьковская художница презентует выставку акварели

Персональная выставка акварели Ольги Бабич «Увертюра» будет экспонироваться с 6 по 29 июля в галерее «Искусство Слобожанщины».


// cultura.kh.ua

Как сообщили организаторы, художнице с успехом удалось показать не только окружающие нас природу и архитектуру, людей и животных, но и передать связанную с ними определенную атмосферу, которую она пропускает через призму собственной души и творческого мироощущения. Большое внимание автор уделяет незаметным и временами неуловимым моментам, которые кажутся мелочами, но под которыми может скрываться красота и полнота жизни.

Жизнерадостный характер работ художницы и свойство самой техники акварели - легкость, свежесть и непринужденность, погружают зрителя в состояние покоя и созерцательности. Каждая работа Ольги Бабич - словно маленькая история, история взаимосвязи личного мира и мира окружающего, который скрывает много тайн и загадок.

Открытие выставки - 6 июля в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Время работы выставки: ВТ - СБ, 11:00 - 19:00

Во время работы персональная выставка акварели Ольги Бабич «Увертюра» состоится ряд культурологический мероприятий:

6 июля в 17.00 - торжественное открытие персональной выставки акварели Ольги Бабич «Увертюра»;

11 июля в 17.00 - лекция по искусствоведению профессора, доктора искусствоведения, художника Шило Александра Всеволодовича «Роман с акварелью»;

13 июля в 17.00 - лекция из цикла «Символизм Священных текстов», тема: «Символизм Евангелий. Проблема веры ». Лектор - кандидат философских наук, религиовед Н. В. Шелковая;

18 июля в 17.00 - видеоконцертов на лесной сцене Берлина (Вальдбюне, 2006 год). Три суперзвезды: Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Роландо Виллазон. Из коллекции Е. Г. Чайки;

20 июля в 17.00 - творческая встреча с элементами мастер-шоу с автором персональной выставки акварели «Увертюра» Ольгой Бабич;

25 июля в 17.00 - открытое интервью в формате «Театры Харьковщины» с директором Харьковского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Пушкина Сергеем Бычко;

27 июля в 17.00 - лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве», тема: «Петр Иванов - известный слобожанский этнограф».

Справка. Ольга Бабич родом из Кировоградской области. В 2011 году окончила юридический факультет Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. После окончания вуза осталась жить в Харькове. Работала юристом на различных предприятиях. Начала заниматься живописью с 2012 года, прошла несколько курсов акварельной живописи.
Тэги:  выставка, харьков
 
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