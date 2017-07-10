10.07.2017 13:57

Харьковчане могут посетить две выставки живописи молодых художников

Две выставки молодых харьковских художников открылись в информационно-выставочном центре «Бузок» (ул. Сумская, 25).



// city.kharkov.ua

В большом зале проходит выставка живописи исследователя и преподавателя Юлии Выходец «Сложность красоты. Красота сложности». Как сообщили организаторы, работы молодой художницы являются исключительно аутентичными и современными, представляют живопись и авангардизм. «Это смелая исследовательски-творческая игра с цветом, настроением, формой, без нарочитости и тяжести», - отметили организаторы.



В малом зале проходит выставка работ Виталия Сластьяникова «Край сознания». По словам организаторов, футуристическая тематика, представленная с помощью геометрических элементов, показалась автору оригинальным и ярким решением. Большинство работ несут в себе скрытую информацию, выходящую за рамки здравого смысла, и их суть неоднозначна – поэтому, благодаря своей полигамности, они рассчитаны на фантазию зрителя.



Выставки будут работать до 19 июля.