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10.07.2017  16:35   

Завтра в муниципальной галерее покажут выставку «Не сваренный суп»

Открытие выставки работ выпускниц Школы современного искусства состоится 11 июля в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15).


city.kharkov.ua
На выставке будут представлены работы выпускниц Школы современного искусства: Натальи Бегишевой, Натальи Рой, Виктории Лихолет, Галины Шапаренко, Валентины Гековой, Виктории Бут (все – Украина), Нелли Когиновой (Франция), Анны Мирошниченко (Россия).
 
Как отметили организаторы, необычное название выставки объясняется тем, что в нее вошли работы в самых разных жанрах - живописи, графики, а также арт-объекты и видео-арт.
 
Начало открытия экспозиции  - в 18:00. 
 
Выставка будет работать до 22 июля.
 
Справка. Школа современного искусства – это экспериментальный образовательный проект, созданный в Украине для начинающих художников. В течение 3-х месяцев они проходят теоретическое и практическое обучение, для них организуются творческие лаборатории, проводятся лекции и обучающие программы, по итогам занятий проводятся выставки работ. В Харькове Школа современного искусства начала работу в 2015 году.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, галерея, школа, харьков
 
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