10.07.2017 16:35

Завтра в муниципальной галерее покажут выставку «Не сваренный суп»

Открытие выставки работ выпускниц Школы современного искусства состоится 11 июля в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15).



city.kharkov.ua

На выставке будут представлены работы выпускниц Школы современного искусства: Натальи Бегишевой, Натальи Рой, Виктории Лихолет, Галины Шапаренко, Валентины Гековой, Виктории Бут (все – Украина), Нелли Когиновой (Франция), Анны Мирошниченко (Россия).

Как отметили организаторы, необычное название выставки объясняется тем, что в нее вошли работы в самых разных жанрах - живописи, графики, а также арт-объекты и видео-арт.

Начало открытия экспозиции - в 18:00.

Выставка будет работать до 22 июля.

Справка. Школа современного искусства – это экспериментальный образовательный проект, созданный в Украине для начинающих художников. В течение 3-х месяцев они проходят теоретическое и практическое обучение, для них организуются творческие лаборатории, проводятся лекции и обучающие программы, по итогам занятий проводятся выставки работ. В Харькове Школа современного искусства начала работу в 2015 году.