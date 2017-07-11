Выставка в силе фэнтези откроется в Харькове

С 13 по 27 июля Областной организационно-методический центр культуры и искусства представит персональную выставку художницы Дианы Гук.
Диана Гук - молодая современная художница, которая создает свои работы в стиле фэнтези.
«В экспозиции зрители смогут увидеть живописные и скульптурные работы Дианы Гук. Сюжеты и образы для своих произведений художница берет из сказок, мультфильмов, фантастических книг, вдохновляется бескрайними живописными пейзажами Близнюковщины, превращает их в невероятные, удивительные миры», - рассказывают организаторы.
Торжественное открытие выставки - 13 июля в 14:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62.
Вход - свободный.
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