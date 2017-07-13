13.07.2017 18:23

Премьеру оперы «Мазепа» покажут на фестивале «Гетманская слава»

Мероприятие, посвященное 330-летию со дня избрания гетманом Украины Ивана Мазепы, состоится 22 июля в пгт Коломаке при поддержке председателя ХОГА Юлии Светличной.



// ХОГА

Организационные вопросы и вопросы безопасности при проведении культурно-художественного действа обсудили в ходе заседания оргкомитета фестиваля под руководством заместителя председателя - руководителя аппарата ХОГА Анатолия Бабичева.

Он отметил, что программа фестиваля довольно насыщенная. Планируется, что начнется праздник в 9:00 молитвой по гетману Ивану Мазепе в Свято-Воскресенском храме, а завершится праздничным фаер-шоу и дискотекой.

«На главной сцене фестиваля состоится премьера «Мазепа» П.И. Чайковского в постановке Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко, - сказал Анатолий Бабичев. - Также состоится открытие передвижной выставки Харьковского исторического музея «Іван Мазепа. У вирі історії», выставка плакатов студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусств, выставка книжной продукции, торжественное открытие и освящение памятника гетману Ивану Мазепе. На главной сцене для гостей праздника состоится спектакль театра исторической реконструкции «Стальное княжество», концертная программа с участием самодеятельных коллективов Харьковщины, выставка-ярмарка мастеров народных искусств».

Также в ходе фестиваля пройдет театрализованное конноспортивное представление козацкого театра «Хортица» «Запорожские козаки», показательные выступления спортсменов-силачей сборной Украины.

В течение всего фестиваля будут работать игровые и развлекательные площадки для детей, экопарк, зоны питания.

Как отметил советник председателя ХОГА Сергей Стороженко, ожидается, что праздник посетят почти 5 тысяч гостей.

«Вопрос безопасности очень актуален во время такого масштабного мероприятия. Очень важно, чтобы все службы, задействованные в обеспечении комфортного и безопасного пребывания на празднике людей, сработали слаженно и эффективно», - отметил Сергей Стороженко.

В ходе заседания специалисты обсудили вопросы работы во время и накануне мероприятия патрульной полиции, ГСЧС, Нацгвардии и других структур и ведомств.

Во время фестиваля на территории будут дежурить медики, ведется работа по организации необходимого количества мест для парковки.

Председатель Коломакской РГА Сергей Яцюк сообщил, что во время фестиваля будут работать 50 волонтеров, будет обеспечен подвоз воды.

Кроме того, в день праздника Южная железная дорога организовала дополнительный поезд. Он будет отправляться в 12:00 со станции «Харьков-Пассажирский» (Южный вокзал) (прибытие в Коломак - в 13:50). Отправление из Коломака - в 23:40 (прибытие в Харьков - 23 июля в 1:30).

Также от Центрального рынка до Коломака будут отправляться дополнительные автобусы. Время отправления из Харькова: 9:58, 10:55, 12:35, 15:05, 17:00, 18:35. Время отправления из Коломака: 20:00, 23:30, 24:00.